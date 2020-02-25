Сутички у Нових Санжарах: суд арештував чотирьох підозрюваних, ще одного шукають



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У Полтаві відбувся суд над підозрюваними у сутичках в Нових Санжарах

Поліція з’ясовує місце перебування п’ятого підозрюваного, адже за адресою місця проживання його не було

Жовтневий районний суд Полтави відправив під варту чотирьох осіб, яких підозрюють у організації масових заворушень під час протестах проти розміщення евакуйованих з Уханя громадян у Нових Санжарах на Полтавщині. Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв, пише УНН.

«Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб»,- сказав Сулаєв.

Він зазначив, що наразі поліція з’ясовує місце перебування п’ятого підозрюваного, адже за адресою місця проживання його не було.

Раніше до суду було спрямовано клопотання про обрання запобіжного заходу щодо п’яти осіб, які брали участь у протестах проти розміщення евакуйованих з Уханя громадян у Нових Санжарах на Полтавщині.

Напередодні одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальники. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.