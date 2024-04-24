Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)

Нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська

Внаслідок удару дронів Служби безпеки України по базі «Роснєфті» у Смоленській області спалахнула потужна пожежа. Telegram-канал «Кримський вітер» опублікував супутникові фото.

Як зазначається, нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська.

Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області (Росія).

Нагадаємо, дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. На цих базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників. Як повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін, пожежі сталися на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах.