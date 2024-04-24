Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)
На базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива
фото скріншот відео

Нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська

Внаслідок удару дронів Служби безпеки України по базі «Роснєфті» у Смоленській області спалахнула потужна пожежа. Telegram-канал «Кримський вітер» опублікував супутникові фото.

Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото) фото 1

Як зазначається, нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська.

Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото) фото 2

Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області (Росія).

Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото) фото 3

Нагадаємо, дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії. На цих базах росіяни зберігали 26 тис. кубометрів палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників.  Як повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін, пожежі сталися на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах.

Теги: нафта пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
19 квiтня, 02:34
Французькі винищувачі Rafale можуть обійтися Сербії у 3 млрд євро
Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам
10 квiтня, 21:39
Як повідомила розвідка, відновлення боєздатності «Серпухова» потребуватиме тривалого часу
Пожежа на російському кораблі «Серпухов». Розвідка повідомила деталі (відео)
8 квiтня, 17:47
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
6 квiтня, 07:22
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія буде підтримувати Україну
Міністр оборони Італії закликав до відкритого діалогу з Росією
5 квiтня, 13:59
Моїсеєв із 10 березня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов'язків головкома ВМФ
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
2 квiтня, 16:09
Війну не зупинити лише хорошими намірами
Чому європейські політики злякались слова «війна»
31 березня, 17:31
Львівщину атакували «Кинджалами»
Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ
24 березня, 17:59
Авдіївка стала ареною запеклих боїв.
Воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці
24 березня, 14:23

Соціум

Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)
Обстріл нафтобази під Смоленськом: супутник зафіксував масштабні пожежі (фото)
Росія знайшла спосіб збільшити населення в країні: потрібні мігранти з Африки
Росія знайшла спосіб збільшити населення в країні: потрібні мігранти з Африки
Підтримка українців у Латвії. Який тренд показало нове опитування
Підтримка українців у Латвії. Який тренд показало нове опитування
СБУ атакувала нафтобази у Смоленській області: деталі спецоперації
СБУ атакувала нафтобази у Смоленській області: деталі спецоперації
Держдеп додав телемарафон у звіт щодо порушення прав людини в Україні: подробиці
Держдеп додав телемарафон у звіт щодо порушення прав людини в Україні: подробиці
Нідерланди ведуть розслідування щодо проблем дітей у центрах для біженців
Нідерланди ведуть розслідування щодо проблем дітей у центрах для біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
22K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
22K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
15K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
6763
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4842
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua