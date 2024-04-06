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Російську легкоатлетку дискваліфікували та позбавили медалі за допінг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російську легкоатлетку дискваліфікували та позбавили медалі за допінг
На Олімпіаді-2012 у забігу на 800 метрів Катерина Гулієва фінішувала третьою
фото: Катерина Гулієва/Instagram

Катерина Гулієва дискваліфікована на чотири роки

Російську легкоатлетку Катерину Гулієву дискваліфікували на чотири роки та позбавили срібної медалі Олімпіади-2012 у Лондоні за допінг. Про це повідомляє zn.ua.

З 28 березня 2024 року по 27 березня 2026 року триватиме дискваліфікація 33-річної Гулієвої з урахуванням дворічного терміну дискваліфікації, відбутого спортсменкою відповідно до рішення у справі CAS 2016/А/4486.

Видання пише, що на Олімпіаді-2012 у забігу на 800 метрів Гулієва фінішувала третьою, а перше місце посіла її землячка Марія Фарносова, яку раніше теж дискваліфікували через допінг.

У квітні 2021 року Гулієва отримала право виступати за збірну Туреччини, вийшовши заміж за турецького легкоатлета азербайджанського походження Раміля Гулієва.

Нагадаємо, що раніше спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу. 

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки. 

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Теги: росія спорт легкоатлетичні змагання легка атлетика

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