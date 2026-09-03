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Чемпіон з бальних танців та пілот дронів. Згадаймо Сергія Шигоцького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чемпіон з бальних танців та пілот дронів. Згадаймо Сергія Шигоцького
Сергію Шигоцькому назавжди 33 роки
колаж: glavcom.ua

Сергія Шитоцького пам’ятають як чемпіона зі спортивних бальних танців, тренера та людину з добрим серцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо киянина, військовослужбовця 22-го окремого мотопіхотного батальйону Сергія Шигоцького (позивний Танцор).

24 серпня 2025 року, у День Незалежності України, під час виконання бойового завдання Сергій Шигоцький дістав вибухову травму, несумісну з життям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал КМДА.

Сергій Шитоцький
Сергій Шитоцький
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

Сергій народився в Києві 3 жовтня 1991 року. До повномасштабного вторгнення його знали як чемпіона зі спортивних бальних танців та тренера – світлу, життєрадісну й усміхнену людину.

Сергій Шитоцький з партнеркою під час змагань
Сергій Шитоцький з партнеркою під час змагань
фото: Валерія Шитоцька/Facebook
Танцор на відпочинку
Танцор на відпочинку
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

До лав Збройних сил України Сергій вступив 24 лютого 2025 року. Спочатку служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ, брав участь у боях на Курщині, де зі своєї зброї неодноразово збивав ворожі дрони. Під постійними обстрілами він протягом двох діб виносив з поля бою тіло загиблого побратима та зміг вийти неушкодженим.

Сергій Шитоцький з дружиною Валерією
Сергій Шитоцький з дружиною Валерією
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

Після перенесеної складної операції та реабілітації воїн мав право залишитися в тилу, проте свідомо обрав повернення на передову. За власним бажанням Сергій перевівся до 22-го окремого мотопіхотного батальйону, де став пілотом FPV-дронів. Захисник виконував завдання на Донеччині – поблизу Краматорська та Іванопілля.

24 серпня 2025 року, у День Незалежності України, під час виконання бойового завдання Сергій Шигоцький дістав вибухову травму, несумісну з життям. Своїм подвигом він урятував побратима. Воїну назавжди залишилося 33 роки.

Нагороджений медаллю «Честь. Слава. Держава».

Мер Києва Віталій Кличко вручив дружині захисника Валерії Шитоцькій медаль Честь. Слава. Держава»
Мер Києва Віталій Кличко вручив дружині захисника Валерії Шитоцькій медаль Честь. Слава. Держава»
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

У столичній школі №321, встановлено меморіальну дошку пам’яті захисника України Сергія Ігоровича Шигоцького.

Валерія Шитоцька біля меморіальної дошки, присвяченої пам’яті захисника України Сергія Шитоцького
Валерія Шитоцька біля меморіальної дошки, присвяченої пам’яті захисника України Сергія Шитоцького
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

«Рік тому я втратила найдорожчу й найкоханішу людину. У мене земля пішла з-під ніг о шостій вечора 25 серпня. Я горіла заживо, не чула стуку власного серця, не відчувала життя – усе було знищено. Сьогодні я маю жити за нас двох. Дихати за двох і прокидатися, знаючи, що я більше тебе не почую, – це моє пекло. Я намагалася знайти в собі сили аби жити далі. Стати твоєю гордістю – це єдине, чого я хочу. Ти даєш мені сили щодня, моя любов. Ти – моя сила в обох світах. Я знаю, чого б ти ніколи не хотів… щоб я вмирала заживо кожного дня. Ти б сказав мені: «Живи, моя любов, за нас двох… Живи й будь щаслива». Моя любов, я не здамся. Мій найкоханіший, наші душі будуть пов’язані у двох світах до кінця. Я завжди буду поруч з тобою, а ти будеш наглядати за мною з небес. Я буду жити і обіцяю бути дуже сильною. І коли ми зустрінемося, коли прийде наш час, ти обіймеш мене й скажеш: «Я пишаюся тобою. Ти все зробила правильно. Ти не знищила себе, а зібрала заново, щоб бути щасливою». Коханий, я тебе дуже сильно люблю і завжди буду робити все, щоб тобі там було добре. Ти – моя молитва і мій день. Я відпускаю тебе… і завжди буду поруч. Обіцяю..», – написала у перші роковини його загибелі дружина Валерія Шитоцька. 

Валерія і Сергій Шитоцькі
Валерія і Сергій Шитоцькі
фото: Валерія Шитоцька/Facebook
Квіти на могилі захисника
Квіти на могилі захисника
фото: Валерія Шитоцька/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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