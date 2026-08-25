ЗСУ взяли в полон небожа російського депутата з Пермі

Росіянин запевнив, що нібито не знав про майбутню участь у бойових діях

Українські бійці взяли в полон окупанта, який виявився небожем депутата з Пермі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 33-й окремий штурмовий полк.

«Окупант підписав контракт заради грошей, повірив у російські обіцянки – і вирушив на чужу землю. Туди, де загарбники вбивають людей, руйнують міста і вже п’ятий рік намагаються захопити Україну за три дні», – йдеться у повідомленні.

Дмитро Ломакін стверджує, що родом із Пермі. За його словами, там депутатом є рідний брат його матері.

Росіянин також запевняє, що не знав про майбутню участь у бойових діях. Він нібито вважав, що поїде працювати на будівництві, а не на фронт. Зрештою Ломакін потрапив у полон на Запорізькому напрямку.

До слова, оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers під час виконання завдання взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко.

Як повідомлялося, російські військові масово здаються повторно в український полон після обміну. Наразі в українському полоні перебуває вже 20 російських солдатів, які вдруге здалися в полон Силам оборони України.