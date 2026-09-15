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Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії
Польща залучила інженерний підрозділ до захисту кордону з Україною
фото: @DGeneralneRSZ

Біля трьох пунктів пропуску зведуть спостережні пости, а до захисту прикордонної інфраструктури залучать спеціальний інженерний підрозділ

Польща посилює охорону пунктів пропуску та інфраструктури поблизу кордону з Україною на тлі загрози з боку Росії. До відповідних заходів залучать 18-й понтонно-мостовий полк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії фото 1
фото: @DGeneralneRSZ
Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії фото 2
фото: @DGeneralneRSZ

За словами Косіняка-Камиша, останні події продемонстрували, що російські дії становлять загрозу не лише для України, а й для безпеки європейських країн.

«Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою», – заявив міністр.

До посилення захисту прикордонної інфраструктури залучать 18-й понтонно-мостовий полк. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що спостережні пости зведуть поблизу українського кордону у Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на українсько-польському кордоні з 20 вересня тимчасово припинять пропуск пасажирських автобусів через пункт «Шегині – Медика» на виїзд з України. Причиною стали ремонтні роботи на польському боці.

Увесь пасажирський транспорт, який прямуватиме до Польщі через «Шегині – Медика», перенаправлятимуть на інші пункти перетину кордону.

Для автобусів залишатимуться доступними три альтернативні пункти пропуску: «Смільниця – Кросценко», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Краківець – Корчова».

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Теги: Польща кордон прикордонники Держприкордонслужба Україна

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