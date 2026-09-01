Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо

Літо 2026 року стало періодом особливо високих втрат російської армії

Сили оборони України за три літні місяці 2026 року уразили 124 170 російських військовослужбовців. Це на 25,8% більше, ніж за аналогічний період весни. Найбільші місячні втрати припали на липень, коли українські військові ліквідували 42 860 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє «Главком».

За даними Генштабу, у червні російська армія втратила 39 290 військовослужбовців, у липні – 42 860, а в серпні – 42 020 осіб. Таким чином, сумарні втрати живої сили противника за червень, липень та серпень становили 124 170 осіб.

Втрати окупантів за літо фото: Генштаб ЗСУ

Серпень став другим за величиною місячним показником літа. Водночас різниця з липнем виявилася незначною – 840 військових. У червні втрати російської армії були нижчими та становили 39 290 осіб.

Втрати Росії за місяцями літа:

червень – 39 290 військових;

липень – 42 860 військових;

серпень – 42 020 військових.

Загальний показник за три місяці становить понад 124 тисячі військових. За оцінкою Генштабу, українські Сили оборони упродовж літа уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за березень, квітень і травень.

Окрім втрат у живій силі, українські військові протягом літа продовжували знищувати російську військову техніку та озброєння. Щоденна статистика Генштабу включає, зокрема, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, засоби ППО, літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети.

Таким чином, літо 2026 року стало періодом особливо високих втрат російської армії. За три місяці російські війська втратили живою силою понад 124 тисячі осіб, причому два місяці поспіль – липень і серпень – показник перевищував 42 тисячі. Для порівняння: за один лише серпень українські військові уразили 42 020 російських військовослужбовців. Це більше, ніж у червні, однак трохи менше за липневий показник, який становив 42 860 осіб.

Нагадаємо,, що 31 серпня було уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ. Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Білгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області. Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.