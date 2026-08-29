Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни

Отець Георгій Коваленко розповів, як можна ставитись до радості під час війни

Отець Георгій Коваленко вважає, що радіти під час війни – це нормально з точки зору християнства. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю журналісткам Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.

«Християнство – це релігія радості, хоч нам здається навпаки. Христос своє перше диво зробив на весіллі, коли вина забракло. Радість – це невід’ємна частина нашого життя. Якщо ми говоримо про християнство в цілому – це поєднання кількох важливих подій. Різдво – це радість, але і спроба вбити маленького Христа, гинуть немовлята, а батьки рятують Ісуса і стають біженцями. Воскресіння неможливо зрозуміти без кількох подій. До війни ми жили у просторі Воскресіння. От зараз ти приїжджаєш у Європу і бачиш цих радісних людей і вони тебе тригерять. А зараз ми живемо чи то на хресті на Голгофі, чи сходимо до пекла. Але це поєднання смерті та воскресіння – це важливий процес», – сказав Григорій Коваленко

Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя.

«Під час війни боронячи країну, борючись за життя, ми смертю смерть долаємо. І тому це парадоксальне існування смерті та радості, суму та горя – це і є справжність», – сказав панотець.

Раніше психологиня Ольга Сайфулліна розповіла про жінок, які під час війни вперше змогли відчути себе щасливими – не через втрати, а через звільнення від аб’юзивних стосунків.

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