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Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя
фото з відкритих джерел

Отець Георгій Коваленко розповів, як можна ставитись до радості під час війни

Отець Георгій Коваленко вважає, що радіти під час війни – це нормально з точки зору християнства. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю журналісткам Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.

«Християнство – це релігія радості, хоч нам здається навпаки. Христос своє перше диво зробив на весіллі, коли вина забракло. Радість – це невід’ємна частина нашого життя. Якщо ми говоримо про християнство в цілому – це поєднання кількох важливих подій. Різдво – це радість, але і спроба вбити маленького Христа, гинуть немовлята, а батьки рятують Ісуса і стають біженцями. Воскресіння неможливо зрозуміти без кількох подій. До війни ми жили у просторі Воскресіння. От зараз ти приїжджаєш у Європу і бачиш цих радісних людей і вони тебе тригерять. А зараз ми живемо чи то на хресті на Голгофі, чи сходимо до пекла. Але це поєднання смерті та воскресіння – це важливий процес», – сказав Григорій Коваленко

Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя.

«Під час війни боронячи країну, борючись за життя, ми смертю смерть долаємо. І тому це парадоксальне існування смерті та радості, суму та горя – це і є справжність», – сказав панотець.

Раніше психологиня Ольга Сайфулліна розповіла про жінок, які під час війни вперше змогли відчути себе щасливими – не через втрати, а через звільнення від аб’юзивних стосунків.

Нагадаємо, у Норвегії існує глибоко вкорінена культурна практика, відома як Friluftsliv (або «життя на свіжому повітрі»), яка допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров'я протягом усього року. Спеціаліст із психології Карі Лейбовіц, клінічний психолог Інга Джентайл з Осло, а також професор Гельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії. 

 

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Теги: смерть релігія українці війна священник

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