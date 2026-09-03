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Уламки «шахеда» впали біля магазину в Києві, є поранені

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Уламки «шахеда» впали біля магазину в Києві, є поранені
Рятувальники під час ліквідації наслідків атаки РФ на столицю
фото: ДСНС (ілюстративне)

У Дарницькому районі столиці двох постраждалих госпіталізували до лікарні

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки уламки безпілотника впали неподалік від магазину. Є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Спочатку у КМВА повідомили, що уламки впали неподалік від магазину та, за попередньою інформацією, є потерпілі. На місце події вирушили екстрені служби.

Згодом у міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок падіння уламків двоє людей зазнали поранень. Медики госпіталізували постраждалих.

Водночас у місцевих Telegram-каналах поширюються кадри з місця події. На них видно пошкоджені автомобілі біля супермаркету NOVUS. За повідомленнями очевидців, уламки пошкодили кілька машин.

«У Дарницькому районі, де уламки впали неподалік магазину, пошкоджена ділянка проїжджої частини дороги та 5 автівок», – уточнив згодом міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

У Соломʼянському районі було падіння уламків на відкритій території, а також – падіння уламків та пожежа на території нежитлової забудови. Упали уламки і на території одного з парків Соломʼянського району.

Станом на 20:19 Віталій Кличко повідомляв про 9 постраждалих у столиці. 6 поранених медики госпіталізували. «Атака на Київ не припиняється. Перебувайте в безпечних місцях», – наголосив мер.

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Теги: поранення Київ дрон

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