Курс валют 25 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 25 серпня 2026 року. Порівняно з 24 серпня, офіційний курс помітно не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70, євро – 52,15 грн, польського злотого – 12,10 грн.
Курс валют станом на 25 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,7064
|52,2492
|60,9742
|12,1059
|55,7381
|
Ощадбанк
|44,60 / 44,85
|52,00 / 52,55
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,40 / 44,84
|51,75 / 52,63
|60,48 / 61,34
|12,01 / 12,16
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,80 / 52,50
|60,00 / 61,40
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|
51,83 / 52,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,45 / 44,90
|51,60 / 52,40
|58,50 / 61,80
|11,30 / 12,40
|53,00 / 56,80
|
OTP Bank
|44,50 / 44,90
|51,70 / 52,50
|-
|-
|55,30 / 56,88
|
Укрсиббанк
|44,50 / 44,84
|51,88 / 52,58
|60,00 / 61,80
|-
|54,30 / 56,55
За тиждень долар США, євро, британський фунт, швейцарський франк та польський злотий подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
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