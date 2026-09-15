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У Польщі активізувалися шпигуни: влада розкрила масштаби

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Польщі активізувалися шпигуни: влада розкрила масштаби
Частина нових проваджень стосується підготовки диверсій, дистанційного вербування людей та збору інформації про військові об'єкти
фото: gazetawroclawska.pl

За вісім місяців у країні відкрили щонайменше 40 справ про шпигунство

У Польщі за вісім місяців 2026 року відкрили щонайменше 40 нових кримінальних проваджень за статтями про шпигунство та діяльність на користь іноземної розвідки. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар речника Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, пише «Главком».

Йдеться лише про провадження, які розслідує центральна прокуратура країни. За даними польської сторони, у 2025 році таких справ було 67.

Польська прокуратура зазначає, що значна частина нових проваджень стосується підготовки диверсій, дистанційного вербування людей та збору інформації про військові об'єкти.

За нинішньої динаміки у 2026 році кількість таких справ може становити близько 60. Водночас ця оцінка стосується лише проваджень центральної прокуратури, тому загальна кількість справ може бути більшою.

Зазначається, що статистика охоплює справи найвищого рівня складності. Розслідування, які ведуть окружні прокуратури, до наведених 40 проваджень не входять.

Окремі справи вже стосуються конкретних спроб залучити людей до діяльності на користь іноземних спецслужб. Наприклад, у червні польська прокуратура повідомила про затримання громадянина Білорусі та громадянина Польщі, яких підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідки. За версією слідства, через Telegram вони вербували людей для диверсій у Польщі.

Польські правоохоронці також регулярно повідомляють про справи, пов'язані зі збором даних про військові та стратегічні об'єкти. У лютому 2026 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо громадянина Польщі, якого звинувачують у співпраці з російською розвідкою та зборі інформації про об'єкти, важливі для оборони країни й НАТО.

Варто нагадати, що іспанського офіцера НАТО звільнили зі служби після роману з Яніною Уайт, яка народилася в Росії. Військовий познайомився з нею через Tinder, а згодом приводив жінку на військові об’єкти НАТО.

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Теги: Польща НАТО шпигун гібридна війна

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