Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії

Юрій Антипкін присвятив понад 50 років медицині та зробив значний внесок у розвиток української педіатрії

Помер відомий український лікар-педіатр, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Юрій Антипкін. Йому було 76 років. Про це повідомляє «Главком». Інформація про обставини смерті наразі відсутня.

Юрій Антипкін був генеральним директором Всеукраїнського центру материнства та дитинства НАМН України, президентом Асоціації педіатрів України, заслуженим діячем науки і техніки та лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Юрій Антипкін був одним із провідних українських учених у галузі педіатрії Фото: Укрінформ

Народився він 26 червня 1950 року в Києві. У 1975 році закінчив Київський медичний інститут, після чого розпочав роботу в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології.

Із 1995 до 2005 року обіймав посаду першого заступника директора установи, а згодом очолив її. У 2007 році його обрали академіком Національної академії медичних наук України за спеціальністю «педіатрія».

Як зазначено на сайті НАМН України, наукова діяльність Антипкіна була присвячена дослідженню захворювань органів дихання в дітей, порушень кальцієвого обміну, дефіциту вітаміну D та впливу несприятливих екологічних чинників на здоров'я.

Особливу увагу вчений приділяв вивченню наслідків Чорнобильської катастрофи для дітей і вагітних жінок. Він брав участь у розробленні державних програм «Діти України», «Діти Чорнобиля» та «Репродуктивне здоров'я нації».

За свою кар'єру Антипкін опублікував понад 550 наукових праць, зокрема 30 монографій, підручників і посібників. Також був автором 34 патентів і підготував 33 докторів та кандидатів наук.

За внесок у розвиток медицини науковця відзначили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у 2017 році та IV ступеня у 2021 році.