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Як пройти медогляд до школи та які аналізи здати: роз’яснення педіатрині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як пройти медогляд до школи та які аналізи здати: роз’яснення педіатрині
Педіатриня не радить сприймати медогляд дитини перед школою лише як формальність заради довідки
фото: malskapediatrics.com

Для зарахування або переведення до школи необхідна медична довідка форми № 086/о

Підготовка дитини до нового навчального року – це не лише купівля канцелярії, а й обов'язковий перевірочний огляд здоров'я. Про те, які медичні довідки та щеплення потрібні школярам, розповіла лікарка-педіатриня амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 7 Святошинського району Києва Юлія Запоточна, інформує «Главком».

«Перед початком навчального року важливо не сприймати медогляд лише як формальність заради довідки. Це можливість перевірити, як дитина росте і розвивається, вчасно виявити можливі проблеми та отримати рекомендації щодо здоров’я», – наголосила лікарка.

Яка довідка потрібна та як пройти огляд

Для зарахування або переведення до школи необхідна медична довідка форми № 086/о. Її видає сімейний лікар або педіатр, з яким укладено декларацію.

Під час планового обстеження оцінюються основні показники здоров’я та фізичного розвитку дитини. Зокрема, перевіряють:

  • зріст і масу тіла;
  • інші показники фізичного розвитку;
  • гостроту зору;
  • слух;
  • стан постави;
  • склепіння стопи;
  • наявність ознак гострих захворювань або хронічних станів.

За результатами огляду лікар визначає, чи потрібні дитині додаткові обстеження або консультації вузьких спеціалістів.

До медичного огляду можуть входити лабораторні дослідження. Дитині призначають:

  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • аналіз калу на яйця гельмінтів.

Дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти, додатково проводять аналіз крові на цукор.

Якщо дитина переходить до іншого закладу освіти, повторно проходити весь комплекс обстежень не потрібно. У такому випадку достатньо звернутися до сімейного лікаря або педіатра для огляду та оформлення необхідної медичної документації.

Календар щеплень та наздоганяюча вакцинація

Графік обов’язкових щеплень має відповідати віку дитини:

  • До двох років: туберкульоз (БЦЖ), кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гепатит B, Hib-інфекція, кір, паротит, краснуха (КПК).
  • чотири роки: друга доза КПК.
  • шість років: ревакцинація проти поліомієліту, дифтерії та правця.
  • 16 років: ревакцинація проти дифтерії та правця.

За словами педіатрині, для зменшення кількості ін’єкцій можна використовувати комбіновані вакцини. Якщо якісь щеплення пропущені, лікар допоможе скласти індивідуальний графік наздоганяючої вакцинації.

Важливо для киян: безплатне щеплення від ВПЛ

У Департаменті охорони здоров’я КМДА закликають батьків не відкладати візит до лікаря. Окрім стандартних послуг, декларація з комунальним закладом ЦПМСД столиці (укладена щонайменше за три місяці до звернення) дає можливість скористатися міською програмою «Громадське здоров’я» на 2026-2028 роки. Зокрема, вона покриває безплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) як для дівчат, так і для хлопців віком 12-14 років.

Нагадаємо, шкільні рюкзаки відрізняються за низкою параметрів: розміром, вагою, об'ємом, матеріалами та конструкцією спинки. Також моделі можуть мати різну кількість відділень і кишень, додаткові ремені для фіксації та різні аксесуари в комплекті. Від цих характеристик, зокрема, залежить і вартість рюкзака. «Главком» порівняв актуальні ціни на шкільні рюкзаки та зібрав приклади моделей у різних цінових категоріях.

Теги: діти школа Україна

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