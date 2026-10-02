В Україні восьмеро науковців отримуватимуть довічні державні стипендії: список

Стипендії отримають науковці, які досягли 70-річного віку

Довічні державні стипендії призначили вісьмом видатним діячам науки України. Серед них – фахівці у галузях технічних, фізико-математичних, біологічних та сільськогосподарських наук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Стипендії отримають представники технічних, фізико-математичних, біологічних і сільськогосподарських наук. Серед них – троє лауреатів державних премій, зокрема Національної премії України імені Бориса Патона. Відповідний указ 25 вересня підписав президент України Володимир Зеленський.

Довічні державні стипендії отримають:

Валентин Олексійович Багацький – 1942 року народження, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;

– 1942 року народження, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; Олександр Петрович Жук – 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона;

– 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона; Анатолій Олексійович Каминський – 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

– 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Борис Микитович Кіфоренко – 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор;

– 1939 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор; Володимир Дмитрович Кошманенко – 1943 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор;

– 1943 року народження, доктор фізико-математичних наук, професор; Вячеслав Іванович Січкар – 1942 року народження, доктор біологічних наук, професор;

– 1942 року народження, доктор біологічних наук, професор; Петро Васильович Стапай – 1944 року народження, доктор сільськогосподарських наук, професор;

– 1944 року народження, доктор сільськогосподарських наук, професор; Олексій Григорович Федорус – 1935 року народження, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Державної премії СРСР.

Раніше «Главком» писав, що уряд запровадив систему щомісячної державної підтримки науковців. На 2026 рік передбачили понад 190 млн грн для 2650 учених, а розмір щомісячної стипендії становить 10 тис. грн. Виплати призначають строком на два роки за результатами рейтингу в Національній системі дослідників України.