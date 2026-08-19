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Професорка-інфекціоністка назвала загрози, які українське суспільство недооцінює під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Професорка-інфекціоністка назвала загрози, які українське суспільство недооцінює під час війни
Голубовська зазначила, що українське суспільство недооцінює всі інфекційні загрози
фото: depositphotos

Голубовська: «Гепатит B відгукнеться нам ще»

В умовах війни українське суспільство недооцінює низку інфекційних загроз, наслідки яких можуть проявитися не одразу, а через роки. Про це заявила професорка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому».

Голубовська зазначила, що українське суспільство недооцінює всі інфекційні загрози. За її словами, нині основна увага більше зосереджена на реабілітації, тоді як інфекційні процеси можуть тривалий час залишатися прихованими.

«Перше – це гемоконтактні вірусні гепатити. У нас величезна кількість поранених, переливань крові, різних медичних втручань. Насамперед я говорю про гепатит B. Це відгукнеться нам ще на багато років вперед. Ми вже бачимо зростання кількості таких хворих у клініці. Друге – туберкульоз. Я свого часу була категорично проти закриття протитуберкульозних диспансерів. Нам показували, в якому вони жахливому стані. Так, вони були старі, непривабливі. Але там хворого годували і контролювали, чи приймає він препарати», – наголосила експертка.

Голубовська сказала, що після приблизно 10 днів лікування людина справді може становити значно меншу небезпеку для оточення, однак це залежить від того, чи пацієнт дійсно приймає призначені препарати. Вона зауважила, що серед хворих на туберкульоз є соціально вразливі та виснажені люди, яким необхідно забезпечити харчування і контрольоване лікування.

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«А зараз людині встановили туберкульоз – вона може їхати назад у своє село, користуватися громадським транспортом, шукати, де лікуватися. Для епідеміолога це страшна картина. І ми насправді не знаємо, скільки таких людей сьогодні є», – підкреслила професорка-інфекціоністка.

Експертка погодилася, що найбільша небезпека може бути не лише у гострих спалахах, які одразу стають помітними, а й у прихованих інфекційних процесах. Вона пояснила, що гострий спалах можна швидко виявити, тоді як деякі процеси можуть накопичуватися роками.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, у 2025 році в Україні вперше зареєстрували, включно з рецидивами, 15 564 випадки туберкульозу – на 14% менше, ніж у 2024 році, коли було зареєстровано 18 140 випадків.

«Після війни до цього додасться ще одна проблема – зруйнована інфраструктура. І тоді ми вже можемо отримувати локальні спалахи гострих інфекційних хвороб. Подивіться на спалах гепатиту А у Вінницькій області, коли захворіли сотні людей. Таких ситуацій може ставати більше.  Ми живемо у стані постійного стресу, люди виснажені. Руйнується інфраструктура, виникають різні техногенні ризики. Попереду сезон респіраторних інфекцій. І до всього цього система повинна готуватися зараз, а не тоді, коли вже почнеться спалах», – підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, з квітня в Україні поступово впроваджуються ефективніші методи виявлення туберкульозу замість проби Манту. Зокрема, йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

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Теги: здоров'я медицина Ольга Голубовська

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