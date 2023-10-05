Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»

Цієї ночі була напружена бойова робота Сил оборони

У ніч на 5 жовтня російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що лише на півдні України, за попередньою інформацією, вдалося знищити 24 «Шахеди». Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, була напружена бойова робота цієї ночі.

«Дійсно, ніч була знову ж таки тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах. І є вже попередні результати – 24 «Шахеди» були знищені в нашій зоні відповідальності», – зазначила вона.

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Як повідомлялося, вночі у Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Увечері 4 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські терористи запустили дрони-камікадзе «Шахед» з полігону в окупованому Криму.