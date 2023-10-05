Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»
Окупанти атакували Україну дронами з Криму
фото з відкритих джерел

Цієї ночі була напружена бойова робота Сил оборони

У ніч на 5 жовтня російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що лише на півдні України, за попередньою інформацією, вдалося знищити 24 «Шахеди». Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, була напружена бойова робота цієї ночі.

«Дійсно, ніч була знову ж таки тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах. І є вже попередні результати – 24 «Шахеди» були знищені в нашій зоні відповідальності», – зазначила вона.

Як повідомлялося, вночі у Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Увечері 4 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські терористи запустили дрони-камікадзе «Шахед» з полігону в окупованому Криму.

Теги: окупанти війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
Вчора, 02:47
У двох містах України пролунали вибухи
У двох містах України пролунали вибухи
Сьогодні, 02:05
Ворог прагне стримати експорт українського зерна
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03
Росію атакували безпілотники літакового типу
Масована нічна атака на Росію: РФ заявляє про понад 30 збитих дронів
Вчора, 07:54
Дрони влучили у підприємство в Павлограді
Понад десять «Шахедів» і ракета: на Дніпропетровщині є влучання
3 жовтня, 07:49
Окупанти скинули керовані авіабомби на Бериславський район
Окупанти скинули керовані авіабомби на Бериславський район
Вчора, 11:14
Росія до кінця року посилить ядерні погрози – Зеленський
Росія до кінця року посилить ядерні погрози – Зеленський
Вчора, 17:49
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
Вчора, 20:12
В окупованому Токмаку людям на кілька днів заборонили виходити на роботу
Співробітники ФСБ Росії покинули окупований Токмак: можлива провокація
Сьогодні, 03:35

Події в Україні

Окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей
Окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей
Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»
Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW
Співробітники ФСБ Росії покинули окупований Токмак: можлива провокація
Співробітники ФСБ Росії покинули окупований Токмак: можлива провокація
Вибух в Оленівці: ООН вважає пошкодження нехарактерними для удару Himars
Вибух в Оленівці: ООН вважає пошкодження нехарактерними для удару Himars
Повітряні сили попередили про небезпеку з півдня
Повітряні сили попередили про небезпеку з півдня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
19K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
15K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
13K
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
9497
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту