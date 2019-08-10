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    Політика

    Міноборони закупить сотні польових душових установок

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    <p>Час повного розгортання установки складає 15 хвилин</p> - Міноборони закупить сотні польових душових установок

    Час повного розгортання установки складає 15 хвилин

    Українськими виробниками була розроблена душова кабіна-котел швидкісного нагріву води

    Міністерство оборони України оголосило про початок масової закупівлі спеціальних душових кабін для використання у польових умовах – 84 вже закуплено, до кінця року придбають ще 300.

    Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

    Для експлуатації в польових умовах українськими виробниками була розроблена спеціальна душова кабіна-котел швидкісного нагріву води (КШВН).

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    За допомогою твердопаливного котла понад 70 л води у резервуарі душової кабіни за 20 хвилин нагрівається до 60˚С.

    Час повного розгортання установки складає 15 хвилин.

    Нагадаємо: Збройні Сили цього року вже отримали понад 800 одиниць нової зброї.

    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019.

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