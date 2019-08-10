Міноборони закупить сотні польових душових установок
Час повного розгортання установки складає 15 хвилин
Українськими виробниками була розроблена душова кабіна-котел швидкісного нагріву води
Міністерство оборони України оголосило про початок масової закупівлі спеціальних душових кабін для використання у польових умовах – 84 вже закуплено, до кінця року придбають ще 300.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
Для експлуатації в польових умовах українськими виробниками була розроблена спеціальна душова кабіна-котел швидкісного нагріву води (КШВН).
За допомогою твердопаливного котла понад 70 л води у резервуарі душової кабіни за 20 хвилин нагрівається до 60˚С.
Час повного розгортання установки складає 15 хвилин.
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