Міноборони закупить сотні польових душових установок



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Час повного розгортання установки складає 15 хвилин

Українськими виробниками була розроблена душова кабіна-котел швидкісного нагріву води

Міністерство оборони України оголосило про початок масової закупівлі спеціальних душових кабін для використання у польових умовах – 84 вже закуплено, до кінця року придбають ще 300.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Для експлуатації в польових умовах українськими виробниками була розроблена спеціальна душова кабіна-котел швидкісного нагріву води (КШВН).

За допомогою твердопаливного котла понад 70 л води у резервуарі душової кабіни за 20 хвилин нагрівається до 60˚С.

Час повного розгортання установки складає 15 хвилин.

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