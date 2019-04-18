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    Тимошенко показала свою реакцію на «дзвінок президента»

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    Тимошенко показала свою реакцію на «дзвінок президента»

    Порошенко «зателефонував» Тимошенко та попросив проголосувати за нього

    Робот голосом президента Петра Порошенка закликає голосувати за нього у другому турі виборів. Про це написала у Facebook лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

    «Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенка закликає проголосувати за нього», - написала вона.

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    Раніше українці почали повідомляти в соцмережах, що отримують телефонні дзвінки, в яких їм програється запис звернення Петра Порошенка. Президент України просить прийти на вибори 21 квітня і підтримати його курс.

    В штабі Порошенка підтвердили, що використовують «дзвінок президента» виборцям.

    Сьогодні президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до українського народу.

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

    Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

    Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

    Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24%  (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

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