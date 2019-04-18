Тимошенко показала свою реакцію на «дзвінок президента»



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Порошенко «зателефонував» Тимошенко та попросив проголосувати за нього

Робот голосом президента Петра Порошенка закликає голосувати за нього у другому турі виборів. Про це написала у Facebook лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенка закликає проголосувати за нього», - написала вона.

Раніше українці почали повідомляти в соцмережах, що отримують телефонні дзвінки, в яких їм програється запис звернення Петра Порошенка. Президент України просить прийти на вибори 21 квітня і підтримати його курс.

В штабі Порошенка підтвердили, що використовують «дзвінок президента» виборцям.

Сьогодні президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням до українського народу.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).



