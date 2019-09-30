Порошенко пообіцяв 3 млн грн за інформацію про замах на Гонтареву



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На думку експрезидента Петра Порошенка, недруги Гонтаревої нині в фаворі

За словами Порошенка, коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широкий

П'ятий президент України Петро Порошенко призначив винагороду у 3 млн гривень за інформацію про замовників і виконавців замаху на ексочільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.

Про це Порошенко написав у Facebook.

«Днями вже ділився враженнями від спілкування з Валерією Гонтаревою у Лондоні. ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ... Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців, про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності», - зазначив він.

За словами Порошенка, коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке, але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців.

«Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш. Недруги Гонтаревої нині в фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду», - додав Порошенко.

Нагадаємо, 28 вересня Петро Порошенко разом із дружиною Мариною провідав ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, яка отримала травми внаслідок ДТП у Лондоні.

Як відомо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

Вночі 17 вересня невідомі спалили будинок Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.