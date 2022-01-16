Поліція затримала на блокпосту автобус із прихильниками Порошенка з Донеччини (відео)

Працівники поліції посилаються на вказівку «зверху» перевіряти усіх

Автобус із командою «Європейської Солідарності» міста Краматорська, який рухався до Києва, зупинили на блокпосту. За словами прихильників п'ятого президента Петра Порошенка, їх безпідставно тримають на блокпосту щонайменше 40 хв та вимагають віддати особисті речі на перевірку. Про це повідомляє депутат Краматорської міськради від «Європейської Солідарності» Валерій Власенко у Facebook.

«Чомусь вважають, що ми якісь злочинці. Ну дуже приємно тільки одне, що «Євросолідарність» дійсно солідарна. Настрій бойовий, але є розуміння, що потрапимо до Києва ближче до обіду», – розповів він.

Депутат додав, що працівники поліції виправдовуються, посилаючись на вказівку «зверху» – перевірити всіх.

Зауважимо, дещо раніше представники «Євросолідарності» вже повідомляли про затримання прихильників Порошенка, скасування рейсів та погрози для активістів. Зокрема, у Києві скасували рейси декількох міських електричок, а на Франківщині активісти отримували прямі погрози.

До слова, Петро Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують. Про це він заявив на брифінгу у Варшаві.

«Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Читайте також: