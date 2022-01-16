Пресконференція Порошенка у Варшаві: головні тези

Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують

Напередодні прильоту в Україну п’ятий президент України поспілкувався зі ЗМІ

П’ятий президент України Петро Порошенко поспілкувався із журналістами у Варшаві напередодні свого повернення в Україну, яке заплановано на 17 січня. Журналісти «Главкома» вибрали головні тези пресконференції.

Петро Порошенко вважає, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці.

П’ятий президент підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують. «Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.

Очільник «Європейської Солідарності» розповів, як наразі ставиться до президента Володимира Зеленського. «Він мені не ворог», – заявив п'ятий президент про Зеленського, та наголосив, що вони мають разом боротися за Україну і протидіяти зовнішнім загрозам територіальній цілісності держави. Порошенко зауважив, що повертається в Україну «боротися за Україну, а не проти Зеленського».

Порошенко під час пресконференції звернувся до охочих скористатися послугами аеропорту та попрохав їх зібратися у «Жулянах» раніше, до його прильоту. Своє прохання він пояснив можливими провокаціями та скупченням людей.

П’ятий президент України Петро Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту. Також літак, на якому він прибуде в Україну, можуть посадити не в Жулянах. Такий сценарій цілком імовірний.

Сценарій, коли можна усунути політичного опонента, запроторивши його до в’язниці, може видаватися привабливим Володимиру Зеленському. Адже його вже реалізовували в Україні, саме так Віктор Янукович вчинив із Юлією Тимошенко. Порошенко наголосив, що в оточенні Зеленського нині є досить посадовців, що знайомі зі схемами часів Януковича. «Зеленського оточують люди, які дуже обізнані у реалізації цих сценаріїв. І пан Смирнов, і пан Татаров, який є заступником голови Офісу президента», – сказав політик.

Петро Порошенко назвав архітектором справи проти себе Володимира Зеленського, а замовником – Ігора Коломойського. «За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, усе організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський. Це як помста за «Приватбанк», – пояснив очільник «Європейської Солідарності».

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Читайте також: