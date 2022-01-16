Пресконференція Порошенка у Варшаві: головні тези
Напередодні прильоту в Україну п’ятий президент України поспілкувався зі ЗМІ
П’ятий президент України Петро Порошенко поспілкувався із журналістами у Варшаві напередодні свого повернення в Україну, яке заплановано на 17 січня. Журналісти «Главкома» вибрали головні тези пресконференції.
- Петро Порошенко вважає, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці.
- П’ятий президент підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну та розповів, що його не заарештують. «Не тому, що я такий певний себе, а тому, що не бачу підстав для арешту. Вважаю, що Зеленський собі зробить шкоду, якщо за обставин, які склалися, вдасться до такого заходу», – сказав Порошенко.
- Очільник «Європейської Солідарності» розповів, як наразі ставиться до президента Володимира Зеленського. «Він мені не ворог», – заявив п'ятий президент про Зеленського, та наголосив, що вони мають разом боротися за Україну і протидіяти зовнішнім загрозам територіальній цілісності держави. Порошенко зауважив, що повертається в Україну «боротися за Україну, а не проти Зеленського».
- Порошенко під час пресконференції звернувся до охочих скористатися послугами аеропорту та попрохав їх зібратися у «Жулянах» раніше, до його прильоту. Своє прохання він пояснив можливими провокаціями та скупченням людей.
- П’ятий президент України Петро Порошенко не зібрав «тривожну валізу» на випадок арешту. Також літак, на якому він прибуде в Україну, можуть посадити не в Жулянах. Такий сценарій цілком імовірний.
- Сценарій, коли можна усунути політичного опонента, запроторивши його до в’язниці, може видаватися привабливим Володимиру Зеленському. Адже його вже реалізовували в Україні, саме так Віктор Янукович вчинив із Юлією Тимошенко. Порошенко наголосив, що в оточенні Зеленського нині є досить посадовців, що знайомі зі схемами часів Януковича. «Зеленського оточують люди, які дуже обізнані у реалізації цих сценаріїв. І пан Смирнов, і пан Татаров, який є заступником голови Офісу президента», – сказав політик.
- Петро Порошенко назвав архітектором справи проти себе Володимира Зеленського, а замовником – Ігора Коломойського. «За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, усе організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський. Це як помста за «Приватбанк», – пояснив очільник «Європейської Солідарності».
Повне відео пресконференції можна подивитися тут.
Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.
ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.
Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.