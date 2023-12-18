Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті

Порошенко передав у війська майже дві сотні мобільних лазне-пральних комплексів, а зараз купив для фронту сотні тисяч хімічних грілок

Експрезидент вважає, що вкрай важливою є турбота про бійців

Петро Порошенко в інтервʼю Віталію Портникову на телеканалі «Еспресо» розповів про те, що треба терміново зробити для зміцнення українських позицій на фронті.

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«Що зараз треба робити? Я б сказав чотири речі. Перша – те, що ми зробили в 2014-2015 роках. Я доручив кожному голові обласної державної адміністрації взяти персональну відповідальність аж до звільнення, в тому числі і бюджетну відповідальність, і побудувати фортифікаційні лінії. Чому Суровікіну на півдні України вдалося збудувати це за три місяці, а у нас не побудовано за два роки, незважаючи на те, що проходить вже восьма нарада з цього приводу?», – зауважив Порошенко.

«Будувати треба вже. І тут нам не треба ніякої допомоги від партнерів, Україна має величезну кількість заводів залізобетонних виробів, треба побудувати глибокоешелоновану оборону з двоповерховими бліндажами, з позиціями, куди можна було б відступити. І ці позиції – це не окопи, бо це новий тип війни. І з Ланцетів солдата, який лежить в окопі, ворог бачить і знищує. Маємо будувати ці лінії оборони», – наголошує Порошенко.

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«Друге. Ми маємо поставити мінні поля, вони мають бути на 10-15 км і їх треба встановлювати вже – і не тільки на Сході чи на Півдні. Їх треба встановлювати вздовж лінії кордону з російською федерацією», – вважає експрезидент.

«Коли будуть встановлені вздовж лінії кордону з російською федерацією, обов’язково продовжувати встановлювати з Білоруссю. Просто ймовірність атаки з росії вища, ніж з Білорусі», – вважає Порошенко.

«Третя позиція: коли немає артилерії, дайте FPV дрони. У вівторок я знову їду на фронт, я везу 400 FPV дронів. Все, що зміг знайти і купити за свої гроші», – говорить Порошенко.

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«І четверта позиція – це елементи захисту, потужні засоби РЕБ і радіотехнічної розвідки. Я інвестував 150 млн грн. в науково-дослідницькі роботи по розробці засобів РЕБ, ми пройшли випробування Генштабу і Міноборони на відмінно. І я маю надію, що в лютому, а може наприкінці січня будемо мати дуже потужний проти Ланцетів, проти Орланів, проти Суперкаму дуже потужні засоби РЕБ», – говорить Порошенко.

Експрезидент також вважає, що вкрай важливою є турбота про бійців. Саме тому він передав у війська майже дві сотні мобільних лазне-пральних комплексів, а зараз купив для фронту сотні тисяч хімічних грілок.

«Ми веземо більше півмільйона грілок, бо хлопці на фронті їх не мають, від слова зовсім. І я прийняв рішення, що я докупаю ще 400 тис, і у нас вже на початку січня має бути мільйон», – говорить Петро Порошенко.

Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» профінансувала закупівлю потужних вантажівок DAF YA для десантників на суму майже 30 млн грн. Шість таких машин Петро Порошенко днями мала доставити адресатам прямо на фронт.