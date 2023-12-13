Куди українці найбільше мігрують всередині країни: названо області
Сьогодні більшість українців мігрує не до західних областей, як на початку війни
Українці зараз більше мігрують в межах країни до центральних областей, а не західних, як на початку повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв'ю «РБК» заявив демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк.
За словами демографа, якщо на перших порах внутрішні мігранти більше концентрувались у західноукраїнських областях, то зараз основна маса перемістилась у області центральної України.
«Це пов'язано з тим, що західні області не мають навіть екологічних можливостей для розміщення цієї кількості людей. Очевидно, що саме в центральній Україні формуватиметься новий промисловий центр країни», – пояснив він.
Позняк підкреслив, що в центральні області України мігрують не лише люди, а й бізнес.
«Робоча сила більше сконцентрована у центральних регіонах. Плюс східні області не є безпечними. Є ще одна категорія – прикордонні області з Росією і Білоруссю, які ще довго не будуть абсолютно безпечними. Це ще один плюс для того, щоб розміщувати виробництва і на перспективу саме у центральних областях», – додав демограф.
Олексій Позняк також повідомив, що переїзд українців з міст до сіл є короткочасним трендом. Демограф пояснив це тим, що постійно жити в селі, якщо людина ніколи не займалася сільським господарством, складно. Він також нагадав, що можливість дистанційної роботи є не у всіх.
До слова, у наступні 10 років населення України може становити 30 млн осіб. Демограф Олексій Позняк заявив, що така кількість населення дозволить Україні нормально функціонувати і розвиватися, однак досягти цього можна лише за певних умов.
Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.
Коментарі — 0