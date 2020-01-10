В МЗС підтвердили, що літак МАУ розвернувся після зльоту



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Місце аварії літака МАУ в Тегерані

Літак МАУ змінив курс після того, як почав терпіти крах

Голова МЗС України Вадим Пристайко підтвердив, що літак МАУ змінив курс після того, як почав терпіти крах.

Про це він сказав на брифінгу.

«Дійсно літак змінив курс, це вже сталося після моменту, в якому літак почав терпіти аварію», - сказав він.

Вын зазначив, що слідча група, що наразі працює в іранській столиці, намагається технічними засобами повністю реконстрювати літак, аби зрозуміти, що з ним сталося.

«Іранська сторона допомагає нам. Ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння...Зараз наша команда отримала доступ і до «чорних ящиків», і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Так само ми отримали доступ до записів (переговорів – ред.) диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана та нашими пілотами. Вся ця інформація наразі аналізується», – заявив міністр.

Він пообіцяв інформувати громадськість щодо проміжних результатів.

Зазначимо, що Іран збирається залучити Росію до розшифровки чорних скриньок з українського літака.

Нагадаємо, що Іран категорично заперечує збиття українського літака ракетою.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.

Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.