Міноборони створило новий нарукавний знак для танкістів

Під час бойових завдань проти росіян, навчань і тренувань воїни носитимуть знак у вигляді геральдичного щита із світло-оливковим кантом

Центральним елементом нарукавного знака є світло-оливкова вогнедишна голова лева з чотирма коричневими язиками полум'я

Міністерство оборони України розробило для танкістів 4-ї окремої танкової бригади новий нарукавний знак. Про це відомство повідомило у Telegram.

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Танкісти 4-ї ОТБр отримали новий нарукавний знак фото: Міноборони

«Furor Arma Ministrat – «Лють керує зброєю!»: під таким гаслом і з новим, символічним малюнком на рукаві воюють хоробрі танкісти», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Міноборони, під час бойових завдань проти росіян, навчань і тренувань воїни носитимуть знак у вигляді геральдичного щита із світло-оливковим кантом, а після перемоги на парадних, парадно-вихідних та повсякденних одностроях виднітимуться яскраві кольори малюнка.

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Центральним елементом нарукавного знака є світло-оливкова вогнедишна голова лева з чотирма коричневими язиками полум'я, що вказує на специфіку діяльності військової частини.

«Осучаснення війська! Відновлення історичної геральдики від Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ триває», – додали у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок.

До слова, раніше військовослужбовиці отримали нову форму.