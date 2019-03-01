Посередником між Індією і Пакистаном може стати Ердоган - турецькі ЗМІ



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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан

Пакистан закликав світову спільноту до посередництва для зняття напруженості в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан провели телефонну розмову, в ході якої йшлося про загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляється на сайті президента Туреччини.

«Розмова була присвячена напруженості між Пакистаном та Індією, що спостерігається останнім часом, та подіями в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розмова двох лідерів була ініційована Пакистаном.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про те, що прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан мав намір попросити президента Туреччини бути посередником між Індією і Пакистаном.

Окрім того, Пакистан раніше закликав світову спільноту до посередництва для зняття напруженості між країнами, також заявив про свою готовність до мирного врегулювання конфлікту у разі, якщо цього прагне й Індія.

Як відомо, Індія вже почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном.

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Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір.

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