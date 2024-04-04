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Потап спробував виправдатися за «російське ретро» в Німеччині: вийшло не дуже

Ірина Міллер
glavcom.ua
Потап спробував виправдатися за «російське ретро» в Німеччині: вийшло не дуже
Потап записав відеозвернення, у якому вибачився за афішу, назвавши ситуацію «кіпішем»
фото: instagram.com/realpotap

Організатори заходу вже змінили афішу через скандал, прибравши згадку про формат вечірки

Репер і продюсер Потап вирішив виправдатися за запланований виступ на вечірці «російського ретро» в Німеччині. Його жорстко засудили в коментарях. 

Потап оскандалився запланованим виступом на вечірці «російського ретро» в Німеччині. Організатори заходу вже змінили афішу через скандал, прибравши згадку про формат вечірки, а сам Потап записав відеозвернення в Instagram, у якому вибачився за афішу, назвавши ситуацію «кіпішем».

«Гутен таг, шановні українці, знаю, кіпіш з приводу афіші. Справедливо. Це людський фактор. І я не один, хто потрапляв у такі ситуації. Як мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша, ми її зараз виправили, я прошу вибачення перед усіма, кого обурило це. Усіх запрошую на концерти, буде весело і вибачте, недогледіли», – заявив він.

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Користувачі Мережі жорстко засудили Потапа.

«Щось багато зашкварів за вашою участю», «Ганьба і гидота!!! Кому після цього потрібно вибачення. Хто повірить, що не бачив афішу до того, як її виставили в мережу», «Не п*зди, Потап! Не може афіша бути неузгодженою з артистом! Просто сподівався, що „пронесе“, бо гроші не пахнуть. Що зміниться після виправлення афіші? Не прийдуть кацапи в цей клуб? Не сміши, там одна кацапня збирається, а ти як блазень будеш їх розважати», – пишуть у коментарях.

Потапа також розкритикували у твіттері.

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У мережі не дуже повірили у щирість Потапа
У мережі не дуже повірили у щирість Потапа
фото скриншот допису у мережі Х

Нагадаємо, 13 квітня в німецькому місті Білефельд має відбутися концерт українського репера Олексія Потапенка (Потапа), який, попри повномасштабну війну, залишається за кордоном. Під час шоу музикант збирається співати старі хіти гуртів «Потап і Настя», «Врємя і Стекло» та Mozgi. Усе б нічого, та на афіші артист презентований як представник «російського ретро».

За словами Беспалова, афіша затверджується завжди з менеджментом та самою зіркою, тобто Потап не міг не знати про презентацію себе як «артиста російського ретро».Блогер висловив свою думку: «У своєму Інстаграмі артист часто говорить, що прославляє Україну на увесь світ. Мабуть, «російське ретро» один із дієвих інструментів Потапа?.. Олексій за роки повномасштабного вторнення настільки себе закопав з точки зору репутаційних зашкварів, що інцидент з афішою ставить жирну крапку в прозорості його проукраїнських намірів та репутації». 

Теги: гроші українці скандал артист Потап концерт блогер музикант

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