Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Національний Пантеон Героїв: Буданов допоміг повернути на Батьківщину лідера Визвольних змагань Мельника
фото: Офіс президента
Перепоховання подружжя Мельників стане частиною масштабного проєкту – створення Національного Пантеону Героїв

На рідну українську землю повернеться прах одного з лідерів Визвольних змагань у складі Армії УНР та Січових Стрільців, другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Це відбудеться завдяки активній підтримці керівника ОП Кирила Буданова, повідомив у Facebook чинний голова ОУН Богдан Червак.

Перепоховання подружжя Мельників, зазначив Червак, стане частиною масштабного проєкту – створення Національного Пантеону Героїв, ініційованого керівником ОП Будановим. Цей національний меморіальний комплекс покликаний увічнити пам'ять про видатних історичних діячів, військових та борців за суверенітет і свободу України.

«Повернення Мельників на Батьківщину стало можливим завдяки наполегливості ОП, в тому числі генерала Кирила Буданова, МЗС та УІНП», – підкреслив Червак.

Він наголосив, що реалізація таких ініціатив має важливе значення для збереження національної пам’яті та формування державної традиції вшанування українських героїв.

Андрій Мельник належав до провідних діячів українського визвольного руху минулого століття, зокрема розробляв план придушення більшовицького заколоту на заводі «Арсенал» у Києві в січні 1918 року, разом з Євгеном Коновальцем організував Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР. Пізніше став на чолі ОУН після трагічної смерті Євгена Коновальця.

Нагадаємо, наприкінці березня Кирило Буданов провів спеціальну нараду щодо створення Пантеону видатних українців та перепоховання на Батьківщині визначних діячів, які спочивають за кордоном.

