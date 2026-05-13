Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував

Незрячому чоловіку з тростиною довелося долати бордюри та сходинки біля медзакладу, аби отримати посилку

Незрячий ветеран разом із побратимом, що має ампутації, намагався дістатися поштомата біля лікувального закладу, що у Києві. Чоловіку з тростиною довелося навпомацки проходити повз бордюри та сходинки, поки побратим на візку підказував йому шлях до термінала. Відео цієї ситуації викликало обговорення проблем доступності міського простору та сервісів для людей з інвалідністю, повідомляє «Главком».

Ветерану все ж вдалося дістатися до поштомата та відкрити комірку. «Все, ми це зробили», – сказав один із чоловіків наприкінці ролика.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 13, 2026

Дружина військового звернула увагу, що поштомат встановлений фактично на території медичного закладу, однак шлях до нього виявився складним навіть для людей, які проходять лікування чи реабілітацію.

Після розголосу ситуації поштовий оператор відреагував у коментарях та попросив повідомити номер поштомата. У відповідь користувачі закликали звернути увагу не лише на конкретний термінал, а й загалом на проблему доступності поштоматів для людей з інвалідністю, ветеранів та пацієнтів медичних закладів.

скріншот із Instagram

Нагадаємо, останніми роками уряд поступово розширює цифрові сервіси для ветеранів та військовослужбовців у застосунку «Дія». Зокрема, раніше у застосунку вже з’явилися електронне посвідчення ветерана, можливість отримання окремих соціальних послуг, а також спеціальний розділ «Ветеран Pro», який об’єднує сервіси для учасників бойових дій та їхніх родин.

У Кабміні наголошують, що цифровізація ветеранських послуг має спростити доступ до державних сервісів та зменшити бюрократичні процедури після отримання статусу ветерана. Одним із ключових завдань влада називає створення так званого «безшовного переходу» від військової служби до цивільного життя, що включає реабілітацію, соціальну адаптацію, працевлаштування та доступ до державної підтримки без зайвих довідок і черг.