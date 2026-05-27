Пережила Голодомор та Другу світову війну. Довгожителька з Кривого Рогу відзначила 102-річчя

Марія Шевцова служила медсестрою на фронті під час Другої світової війни

У Кривому Розі довгожителька Марія Шевцова відзначила 102-й ювілей. Жінка свого часу пережила Голодомор та була учасницею бойових дій Другої світової війни. Про це пише «Главком» із посиланням на допис виконкома Саксаганської районної у місті ради.

Марія Шевцова народилася 25 травня 1924 року на Харківщині. Дитиною українка пережила Голодомор, тоді вона втратила всю родину та у сім років стала сиротою. З ранніх років Марія Шевцова виховувалася у дитячому будинку.

фото: УПСЗН виконкому Саксаганської районної у місті ради/Facebook

Марія Шевцова є ветеранкою Другої світової війни. Напередодні війни вона вступила до школи медсестер, а 23 червня 1941 року увійшла до складу IV Українського фронту, де служила медсестрою.

Під час війни Марія Шевцова була в Україні, Польщі та Чехословаччині, перемогу медсестра зустріла у Німеччині. Згодом жінка повернулася до України та розпочала своє життя у Кривому Розі, де працювала на підприємствах та медсестрою у Криворізькій інфекційній лікарні №1. 25 травня 2025 року довгожительці Марії Шевцовій виповнилося 102 роки.

