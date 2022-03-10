Повертається 1917 рік. Російський олігарх шокований останніми рішеннями Путіна

Конфіскація підприємств іноземних компаній, які оголосили про звільнення, відкине Росію у 1917 рік

Мільярдер Володимир Потанін попередив, що Росія зіткнеться з глобальною недовірою інвесторів на десятиліття у разі конфіскації підприємств компаній, які оголосили про звільнення з російського ринку. Думка бізнесмена опублікована в Telegram-каналі «Норнікеля».

Конфіскація активів «поверне нас на сто років тому, 1917 року», попередив Потанін. Він також зазначив, що багато компаній, які оголосили про призупинення роботи в Росії, могли приймати рішення «дещо емоційно» і під «безпрецедентним тиском». На його думку, швидше за все вони повернуться, і варто зберегти для них таку можливість.

Націоналізація, тобто викуп підприємств та обіг їх у держвласність, як правило, застосовується для реструктуризації цілих галузей, часто із подальшою приватизацією, додав співвласник «Норнікелю».

«Тому не впевнений, наскільки сьогодні доцільно говорити про націоналізацію активів закордонних компаній», – зазначив він.

Більш адекватним заходом він назвав ідею Мінекономрозвитку щодо передачі таких підприємств під зовнішнє управління, щоб власники могли зберегти власність, а компанії «уникнути розвалу».

До реагування на санкції з боку Заходу Росія, за словами Потаніна, повинна підійти «прагматично», щоб заходи у відповідь не створили труднощі для вітчизняної економіки. За його словами, якщо російських експортерів «видавлюють» із ринків, то вони «мають намагатися утриматися на них, а не добровільно відмовлятися від своєї участі».

«У порівнянні із загальною масою це дуже невелика частина, але через неї може з'явитися ризик крос-дефолту по всьому зовнішньому боргу, коли через невелику невиплату за відсотками з'являються юридичні підстави вимагати до негайного погашення весь обсяг боргу», – зазначив він.

Це повною мірою стосується і великих публічних компаній, тому необхідно внести корективи до чинної норми, вважає він.

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