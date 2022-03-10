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    Повертається 1917 рік. Російський олігарх шокований останніми рішеннями Путіна

    Повертається 1917 рік. Російський олігарх шокований останніми рішеннями Путіна
    фото з відкритих джерел

    Конфіскація підприємств іноземних компаній, які оголосили про звільнення, відкине Росію у 1917 рік

    Мільярдер Володимир Потанін попередив, що Росія зіткнеться з глобальною недовірою інвесторів на десятиліття у разі конфіскації підприємств компаній, які оголосили про звільнення з російського ринку. Думка бізнесмена опублікована в Telegram-каналі «Норнікеля».

    Конфіскація активів «поверне нас на сто років тому, 1917 року», попередив Потанін. Він також зазначив, що багато компаній, які оголосили про призупинення роботи в Росії, могли приймати рішення «дещо емоційно» і під «безпрецедентним тиском». На його думку, швидше за все вони повернуться, і варто зберегти для них таку можливість.

    Націоналізація, тобто викуп підприємств та обіг їх у держвласність, як правило, застосовується для реструктуризації цілих галузей, часто із подальшою приватизацією, додав співвласник «Норнікелю».

    «Тому не впевнений, наскільки сьогодні доцільно говорити про націоналізацію активів закордонних компаній», – зазначив він.

    Більш адекватним заходом він назвав ідею Мінекономрозвитку щодо передачі таких підприємств під зовнішнє управління, щоб власники могли зберегти власність, а компанії «уникнути розвалу».

    До реагування на санкції з боку Заходу Росія, за словами Потаніна, повинна підійти «прагматично», щоб заходи у відповідь не створили труднощі для вітчизняної економіки. За його словами, якщо російських експортерів «видавлюють» із ринків, то вони «мають намагатися утриматися на них, а не добровільно відмовлятися від своєї участі».

    «У порівнянні із загальною масою це дуже невелика частина, але через неї може з'явитися ризик крос-дефолту по всьому зовнішньому боргу, коли через невелику невиплату за відсотками з'являються юридичні підстави вимагати до негайного погашення весь обсяг боргу», – зазначив він.

    Це повною мірою стосується і великих публічних компаній, тому необхідно внести корективи до чинної норми, вважає він.

    Нагадаємо, 350 руб. за 1 євро. У Росії піднімає голову тіньовий ринок валюти.

    Також, Китай хоче скупити частки здешевілих російських компаній, серед них – «Газпром».

    Раніше, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

    Як повідомлялось, близько 2 години ночі 9 березня у Москві біля банкоматів вишукувалися довжелезні черги. Таким чином мешканці російської столиці намагаються зняти хоча якісь гроші.

    Теги: Росія економіка санкції гроші
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    Повертається 1917 рік. Російський олігарх шокований останніми рішеннями Путіна