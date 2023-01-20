Депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами

Депутати пропонують встановити, що керування водієм авто, яке не обладнане зимовими та/або всесезонними шинами, буде тягнути за собою накладення штрафу

У Верховній Раді України пропонують встановити додаткові обмеження на допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі. Група депутатів зареєструвала в парламенті відповідний законопроєкт.

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Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів (№8369).

Згідно із законопроєктом, з 1 листопада по 31 березня пропонують не допускаскати участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни та які не обладнані всесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

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Крім того, пропонують встановити, що керування водієм транспортним засобом, яке не обладнане зимовими та/або всесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня, буде тягнути за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Нагадаємо, в Україні змінився алгоритм отримання прав водія. Тепер практику можна розпочати лише після складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.

На першому етапі потрібно обирати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера людина готуватиметься до іспиту у сервісному центрі МВС. Потім переходитиме до наступного етапу – практичної підготовки.

Після того, як людина опанує водійські навички, повинна скласти внутрішній іспит в автошколі. Тоді отримує свідоцтво та звертається до сервісного центру МВС. Для того, щоб отримати перше посвідчення водія потрібно успішно скласти практичний іспит у МВС.

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Раніше повідомлялося, що за 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття.