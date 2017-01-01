Правоохоронці не будуть штурмувати наметове містечко під Радою, - Шкіряк

Шкіряк закликав усіх присутніх в наметовому містечку не вдаватися до протиправних дій

Правоохоронці не будуть штурмувати наметове містечко під Верховною Радою чи застосовувати будь-які силові дії стосовно перебуваючих там активістів. Про це повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. «Наші підрозділи будуть діяти виключно в рамках Законів і Конституції України, максимально уникаючи загострень і протистоянь. Це



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Михайло Саакашвілі під час мітингу під Радою

Шкіряк закликав усіх присутніх в наметовому містечку не вдаватися до протиправних дій

Правоохоронці не будуть штурмувати наметове містечко під Верховною Радою чи застосовувати будь-які силові дії стосовно перебуваючих там активістів.

Про це повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

«Наші підрозділи будуть діяти виключно в рамках Законів і Конституції України, максимально уникаючи загострень і протистоянь. Це чітка базова позиція міністра МВС Арсена Авакова», — написав Шкіряк у Facebook у відповідь на поширену в ЗМІ інформацію про нібито підготовку силовиками штурму.

Шкіряк також закликав усіх присутніх в наметовому містечку не вдаватися до протиправних дій та не брати участь у провокаціях.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

Затримання сталося на квартирі діючого співробітника поліції.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».