Президент доручив надати допомогу постраждалим заручникам у Харкові

Порошенко подякував за добру роботу співробітникам Нацполіції та СБУ

Президент України Петро Порошенко один з перших повідомив, що усіх заручників внаслідок спецоперації у Харкові звільнено. Також глава держави подякував силовикам та закликав Харківську мерію надати постраждалим необхідну допомогу. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook. «Дякую за добру роботу співробітникам Національної



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Спецоперація зі звільнення заручників у Харкові

Порошенко подякував за добру роботу співробітникам Нацполіції та СБУ

Президент України Петро Порошенко один з перших повідомив, що усіх заручників внаслідок спецоперації у Харкові звільнено. Також глава держави подякував силовикам та закликав Харківську мерію надати постраждалим необхідну допомогу.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ. Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу», - зазначив президент.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.