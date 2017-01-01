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    Президент доручив надати допомогу постраждалим заручникам у Харкові

    Порошенко подякував за добру роботу співробітникам Нацполіції та СБУ
    Президент України Петро Порошенко один з перших повідомив, що усіх заручників внаслідок спецоперації у Харкові звільнено. Також глава держави подякував силовикам та закликав Харківську мерію надати постраждалим необхідну допомогу. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook. «Дякую за добру роботу співробітникам Національної
    • Сьогодні, 21:24
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    Спецоперація зі звільнення заручників у Харкові
    Спецоперація зі звільнення заручників у Харкові

    Порошенко подякував за добру роботу співробітникам Нацполіції та СБУ

    Президент України Петро Порошенко один з перших повідомив, що усіх заручників внаслідок спецоперації у Харкові звільнено. Також глава держави подякував силовикам та закликав Харківську мерію надати постраждалим необхідну допомогу.

    Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ. Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу», - зазначив президент.

    Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

    Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист

    За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. 

    До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників

    Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

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