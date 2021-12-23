Керівник ДБР подав на конкурс презентацію, яка підписана його підлеглою

Олексій Сухачов, який нині виконує обов’язки керівника ДБР, вже має неуспішний досвід із тестуванням на знання законодавства і вміння його застосовувати

Член конкурсної комісії пояснив, що використання роботи підлеглої для підготовки презентації на конкурс може бути зловживанням

В.о. директора ДБР Олексій Сухачов подав на конкурс на посаду очільника Державного бюро розслідувань презентацію, в метаданих якої авторкою вказана його підлегла. При цьому Сухачов стверджує, що повністю створював свою конкурсну презентацію сам., йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

«Я її (презентацію, – ред.) готував сам, тому що я понад вже місяць працюю без вихідних, і в суботу-неділю перебуваю на робочому місці за адресою розташування Бюро», – запевнив Олексій Сухачов на засіданні Конкурсної комісії, яке відбулося 8 грудня.

Андрій Козлов, член комісії, яка в даний час обирає директора ДБР, звернув увагу на те, що в метаданих файлу презентації авторкою вказаний не Сухачов, а користувачка «Катерина Лахно». Останнім користувачем, який зберігав файл, також вказана «Катерина».

«Я можу пояснити, чому так сталося. Презентацію я готував на Макбуці, там встановлена програма Keynote. Я не зміг відкрити її в системі Windows. А Катерина Лахно є працівницею, яка спеціалізується на комп’ютерній техніці. І я її попросив, щоб вона переформатувала в Powerpoint, щоб я її відкрив, і закачала мені в потрібному ресурсі», – пояснив в.о. директора ДБР.

Катерина Лахно нині є працівницею Державного бюро розслідувань. До того вона працювала в НАБУ – а саме в управлінні зовнішніх комунікацій. Там до її посадових обов’язків входило саме створення презентацій.

У коментарі ЗМІ член конкурсної комісії Андрій Козлов пояснив, що використання роботи підлеглої для підготовки презентації на конкурс може бути зловживанням.

«У мене є велике бажання подивитися на її посадову інструкцію, чим вона займається зараз в ДБР. Очевидно, що це (підготовка презентацій, – ред.) – її профіль. І якщо виявиться, що використана праця особи, яка знаходиться в підпорядкуванні, то це – ненормально, на мою думку. Виграти конкурс – це приватний інтерес», – сказав Козлов.

На конкурсі на посаду директора ДБР замість традиційних тестів на знання законодавства і на загальні навички кандидати здають підготовані заздалегідь презентації на тему покращення роботи Державного бюро розслідувань.

Олексій Сухачов, який нині виконує обов’язки керівника ДБР, вже має неуспішний досвід із тестуванням на знання законодавства і вміння його застосовувати. Під час атестації в Генеральній прокуратурі наприкінці 2019 року він не набрав прохідний бал, через що був звільнений.

На поточному конкурсі на посаду директора ДБР Олексій Сухачов є лідером, маючи перед фінальним етапом найвищу кількість балів. Разом із ним до фінального етапу потрапили керівник і заступник керівника Управління забезпечення особистої безпеки ДБР – Олександр Козленко та Сергій Мережко.

Член конкурсної комісії Андрій Козлов за допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми визначив, що презентації Козленка і Мережка є ідентичними на 34%. Козлов поставив цим кандидатам найнижчі бали серед усіх кандидатів, однак решта членів Комісії оцінила їхні презентації дуже високо.

Загалом на конкурс на посаду директора ДБР цього року подалося 11 осіб. З них до конкурсу було допущено сім кандидатів.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

П’ять з шести членів від парламенту голова комісії Катерина Коваль («За майбутнє»), Олена Бусол («За майбутнє»), Андрій Гуджал («Опозиційна платформа – За життя»), Богдан Романюк («Довіра»), та Євген Соболь («Слуга народу») не підтримували жодного голосування.

Раніше комісія оголосила попередні результати конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури. Тоді за підсумками співбесід детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 200 балів.

20 грудня скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві: з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. ОАСК постановив, що у конкурсної комісії немає відповідних повноважень, а прийнятий нею порядок роботи визначили протиправним.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.