Президент розширив санкції проти Шарія і Гужви

Санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви РНБО запровадило ще в серпні 2021 року

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Президент Володимир Зеленський розширив санкції проти проросійського блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви.

Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу президента.

Отже, РНБО внесла зміни до пакетів санкцій щодо проросійських пропагандистів Анатолія та Ольги Шарій, Алли Бондаренко (мати Ольги Шарій), головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви та пов'язаних з ним Ганни Солнцевої та Любові Лукашиної. А також ТОВ «Інформаційне агентство «Шарій.нет».

Крім того, змінено пакети санкцій щодо «замгенпрокурора «ЛНР» Вадима Лященка та трьох членів так званих «територіальних виборчих комісій» в окупованому Росією Криму: Наталії Коваленко (Бабенко), Олександри Осетрової та Юлії Рибакової.

Рішенням РНБО вносяться зміни до пакету санкцій щодо зареєстрованої в США авіакомпанії Alpha bravo aviation LLC, на яку було переоформлено один із літаків, що літали за маршрутом Київ-Москва.

21 серпня 2021 року Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яка 20 серпня ввела санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

22 червня 2017 року Гужву та його помічника Антона Філіпковського затримали у редакції Страни.ua за статтею про вимагання. За версією тодішнього генерального прокурора Юрія Луценка, за нерозміщення на сайті компромату тодішнього нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька Гужва отримав 10 тис. доларів. За версією Гужви, йому невдало пропонували гроші за зняття матеріалів.

24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. грн. Застава була внесена, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни. Згодом Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок. Влітку 2019 року суд скасував розшук Гужви.

В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України. Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув'язнення.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року Шарій програв апеляцію в литовському суді, він має покинути ЄС.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

У травні 2021 року колишня омбудсменка Лутковська стала адвокаткою партії Шарія.