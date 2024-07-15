Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»

Олександр Перцовський: «Завантажуйте офіційний застосунок «Укрзалізниці». Не треба шукати та сподіватися на якихось перекупів»

Керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський порадив пасажирам, які сподіваються придбати квитки у піуовий сезон, перш за все завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток, щойно він з’явиться в продажу.

«Завантажуйте офіційний застосунок «Укрзалізниці». Не треба шукати та сподіватися на якихось перекупів. Друге – якщо ви не знайшли квиток на ту дату, яка потрібна, можна скористатися сервісом моніторингу. Ми його кілька місяців тому тестово запустили, зараз вже працює на повну. У нас десь понад 50 тисяч квитків люди моніторять», – сказав Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що таким чином можна замовити квиток одразу з автовикупом. Це означає, що навіть вночі, якщо хтось раптом здав свій квиток, і якщо ви перший в черзі на автовикуп, то система сама придбає квиток.

«Зараз через пік сезону ми вимушено обмежили, що там можна моніторити паралельно тільки кілька поїздів, а не незліченну кількість. Але це дуже користується популярністю», – пояснив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці».

Крім того, в «Укрзалізниці» радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь. Так, продажі квитків відкриваються за 20 діб. Міжнародні напрямки відкриваються о 9:00, а внутрішні маршрути о 8:00, щоб не було зайвого навантаження на систему.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп-Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

А з 1 серпня АТ «Укрзалізниця» додає жіночі купе на ще чотири рейси далекого сполучення. Про це повідомляє пресслужба компанії. Як наголосили у компанії, ціна квитків у таких купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.

До слова, у січні-червні цього року пасажири 8188 разів звертались до контакт-центру «Укрзалізниці» з проханнями знайти загублені речі – це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулоріч. Близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам. Про це повідомила пресслужба компанії.