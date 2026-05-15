Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України

Президент повідомив про перший етап обміну «1000 на 1000»

Сьогодні, 15 травня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зазначається, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

«Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», – додав глава держави.

Напередодні Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі.

Раніше 24 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Також 12 квітня відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.