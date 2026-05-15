Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
Відбувся новий обмін полоненими
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент повідомив про перший етап обміну «1000 на 1000»

Сьогодні, 15 травня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000», – йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зазначається, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

8 фото
На весь екран
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», – додав глава держави.

Напередодні Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі.

Раніше 24 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Також 12 квітня відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Читайте також:

Теги: українці Володимир Зеленський обмін полоненими обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, Україна готова до діалогу в будь-якому форматі
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни
20 квiтня, 23:52
Польща намагається подолати кадровий дефіцит в медицині через підвищення зарплат
Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
27 квiтня, 16:56
В Україні виявили нідерландські цукерки з наркотичною речовиною
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
29 квiтня, 21:30
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів лише у форматі, який гарантує довгострокове припинення вогню, безпеку та реальний мир
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
30 квiтня, 11:15
Фіцо говорив із Зеленським телефоном
Фіцо після розмови із Зеленським здивував заявою
2 травня, 18:48
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
5 травня, 13:03
Президент Володимир Зеленський підписав закон про місця поховання захисників України
Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища
6 травня, 18:02
Зеленський: На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло
Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги
8 травня, 09:38
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
Вчора, 12:17

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
Сили оборони звільнили від окупантів Одрадне на Харківщині
Сили оборони звільнили від окупантів Одрадне на Харківщині
Окупанти вдарили по залізничній станції у Вільнянську, постраждали пасажири
Окупанти вдарили по залізничній станції у Вільнянську, постраждали пасажири
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2026 року

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua