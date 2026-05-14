Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо визнав українську армію найсильнішою в Європі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо визнав українську армію найсильнішою в Європі
Держсекретар США оцінив тактику ЗСУ
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Держсекретар США Марко Рубіо захоплений українською армією та озвучив колосальні втрати росіян

Збройні Сили України на сьогодні є найсильнішими та найпотужнішими військовими формуваннями на всьому європейському континенті. Таку заяву в  інтерв'ю Fox News Рубіо зробив державний секретар США Марко Рубіо, відзначивши унікальний бойовий досвід українських воїнів та колосальну різницю у втратах між Україною та країною-агресором, інформує «Главком».

Американський високопосадовець наголосив, що здобута Збройними Силами України перевага є результатом як масштабної міжнародної підтримки, так і безпрецедентних технологічних інновацій на полі бою.

Марко Рубіо підкреслив, що екстремальні умови повномасштабного вторгнення змусили українську армію еволюціонувати з неймовірною швидкістю. Сили оборони не просто адаптувалися до загроз, а створили абсолютно нові стандарти сучасного воєнного мистецтва.

«Немає сумнівів у тому, що необхідність вести цю війну змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове спорядження та нові технології, що призвело до певної гібридної асиметричної війни. Це вражає, без сумніву», – заявив керівник Державного департаменту США.

Ключовим маркером унікальної ефективності ЗСУ держсекретар США назвав математичне співвідношення втрат на фронті. Попри те, що Російська Федерація володіє значно більшим людським мобілізаційним ресурсом, її армія зазнає тотального розгрому в живій силі.

За офіційними оцінками Вашингтона, російські окупаційні війська щомісяця втрачають уп'ятеро більше солдатів, ніж Сили оборони України. Рубіо акцентував на тому, що досягнення таких показників меншою за розмірами країною є феноменальним військовим результатом, який доводить тотальну неефективність радянської тактики «м'ясних штурмів» Кремля проти високотехнологічної української оборони.

«Главком» писав, що державний секретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри те, що перебуває під китайськими санкціями. Це стало можливим після того, як Китай змінив транслітерацію його імені.

Нагадаємо, США готові й надалі виступати посередником у переговорах між Україною та Росією, однак не мають наміру витрачати час на процес, який не дає результатів. За словами Рубіо, Вашингтон уже тривалий час намагається виконувати роль посередника у переговорах щодо завершення війни.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо США армія ЗСУ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція президента США Дональда Трампа з супроводу суден виявилася малоефективною
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
7 травня, 10:16
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
6 травня, 12:58
Скрипаль Вадим Рєпін
Відомий американський оркестр оголосив ювілейний сезон і запросив скрипаля-путініста
5 травня, 12:43
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров підкреслив значний розрив у результативності підрозділів ППО
Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку
30 квiтня, 11:00
Спецпосланець США Джон Коул допустив послаблення санкцій проти Білорусі
США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі
29 квiтня, 11:56
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
28 квiтня, 05:20
ЗСУ тиснуть, а РФ намагається повернути позиції.
Росіяни намагаються прорватися до Оріхова за будь-яку ціну. Огляд фронту
26 квiтня, 10:31
У разі потреби Естонія готова мобілізувати 230 тисяч військовозобов’язаних, каже Аннелі Кольк
Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни
22 квiтня, 07:20
Президент зробив заяву про фінансування армії
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
21 квiтня, 20:40

Політика

Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору
Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору
Королеву Данії госпіталізовано
Королеву Данії госпіталізовано
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
Науседа назвав єдину умову для переговорів із Росією
Науседа назвав єдину умову для переговорів із Росією
Рубіо визнав українську армію найсильнішою в Європі
Рубіо визнав українську армію найсильнішою в Європі
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua