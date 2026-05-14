Держсекретар США Марко Рубіо захоплений українською армією та озвучив колосальні втрати росіян

Збройні Сили України на сьогодні є найсильнішими та найпотужнішими військовими формуваннями на всьому європейському континенті. Таку заяву в інтерв'ю Fox News Рубіо зробив державний секретар США Марко Рубіо, відзначивши унікальний бойовий досвід українських воїнів та колосальну різницю у втратах між Україною та країною-агресором, інформує «Главком».

Американський високопосадовець наголосив, що здобута Збройними Силами України перевага є результатом як масштабної міжнародної підтримки, так і безпрецедентних технологічних інновацій на полі бою.

Марко Рубіо підкреслив, що екстремальні умови повномасштабного вторгнення змусили українську армію еволюціонувати з неймовірною швидкістю. Сили оборони не просто адаптувалися до загроз, а створили абсолютно нові стандарти сучасного воєнного мистецтва.

«Немає сумнівів у тому, що необхідність вести цю війну змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове спорядження та нові технології, що призвело до певної гібридної асиметричної війни. Це вражає, без сумніву», – заявив керівник Державного департаменту США.

Ключовим маркером унікальної ефективності ЗСУ держсекретар США назвав математичне співвідношення втрат на фронті. Попри те, що Російська Федерація володіє значно більшим людським мобілізаційним ресурсом, її армія зазнає тотального розгрому в живій силі.

За офіційними оцінками Вашингтона, російські окупаційні війська щомісяця втрачають уп'ятеро більше солдатів, ніж Сили оборони України. Рубіо акцентував на тому, що досягнення таких показників меншою за розмірами країною є феноменальним військовим результатом, який доводить тотальну неефективність радянської тактики «м'ясних штурмів» Кремля проти високотехнологічної української оборони.

«Главком» писав, що державний секретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри те, що перебуває під китайськими санкціями. Це стало можливим після того, як Китай змінив транслітерацію його імені.

Нагадаємо, США готові й надалі виступати посередником у переговорах між Україною та Росією, однак не мають наміру витрачати час на процес, який не дає результатів. За словами Рубіо, Вашингтон уже тривалий час намагається виконувати роль посередника у переговорах щодо завершення війни.