«Експорт української зброї буде реальним». Президент розповів про ухвалені рішення

Ростислав Вонс
РНБО координуватиме експорт і стежитиме, щоб спершу забезпечувалися потреби Сил оборони, а за кордон йшли лише надлишки зброї
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

За словами Зеленського, профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%

Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, безпекова експертиза та українська зброя цікава всім партнерам. Київ запропонував країнам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals.

«Спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну. Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї», – каже він.

Як зазначає президент, на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначено рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників.

«Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній. Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими», – розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%. Він доручив Міністерству закордонних справ України разом з розвідками та Службою безпеки визначити перелік країн, до яких експорт нашої зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

«Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї. РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави», – зазначив президент.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна ризикує втратити своє місце на світовому ринку озброєнь, якщо не буде розвивати експорт військової продукції.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни окремі українські компанії намагаються продавати озброєння іноземним партнерам без координації з державою, що створює системні проблеми.

