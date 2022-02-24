Острів Зміїний захоплений – Держприкордонслужба

Ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.

Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, острів Зміїний захоплений. В офіційній інформації додано, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

Нагадаємо, що ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері головнокомандувач ЗСУ заявив: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України закликав резервістів нищити окупантів.

До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.

Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова.