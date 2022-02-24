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    Острів Зміїний захоплений – Держприкордонслужба

    Ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. - Острів Зміїний захоплений – Держприкордонслужба
    Ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися.
    фото з відкритих джерел

    Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

    За повідомленням Державної прикордонної служби України, острів Зміїний захоплений. В офіційній інформації додано, що після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові.

    Крім того, зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

    Нагадаємо, що ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

    Нагадаємо, що сьогодні ввечері головнокомандувач ЗСУ заявив: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю.

    Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України закликав резервістів нищити окупантів.

    До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

    Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.

    Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова.

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    Теги: Росія війна Україна
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    Острів Зміїний захоплений – Держприкордонслужба