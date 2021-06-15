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    «Будеш писати кров’ю»: на Львівщині звільнили вчительку, яка погрожувала учневі ножем

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    Надія Волощук демонструвала ніж перед учнем сьомого класу на уроці інформатики<br /><br /> - «Будеш писати кров’ю»: на Львівщині звільнили вчительку, яка погрожувала учневі ножем
    Надія Волощук демонструвала ніж перед учнем сьомого класу на уроці інформатики

    Фото: zaxid.net/news

    60-річна Надія Волощук вибачилась за свій вчинок

    У Солонці Львівської області звільнили вчительку, яка тероризувала учня сьомого класу та загрожувала йому ножем. Про це повідомляє Zaxid.net.

    Скандал у місцевій школі розгорівся ще у травні. Один з учнів поскаржився, що викладачка інформатики хотіла змусити його писати кров’ю за те, що у нього не було ручки.

    «Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров’ю буду писати, і пальці мені відріже», – розповів він.

    Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.

    Батьки учнів розповідали, що вчителька не вперше принижує школярів.

    Сама 60-річна Надія Волощук заявила на своє виправдання, що це був всього лише «жарт», звинувативши учнів у «спланованій провокації».

    Свій вчинок вона пояснила некерованістю класу. Вона визнала свою вину і написала заяву на звільнення.

    Незважаючи на це, шкільне керівництво після внутрішнього розслідування прийняло рішення про звільнення викладачки.

    21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а 25 травня їй оголосили догану.

    «Щодо вчительки Волощук Надії Богданівни після перевірки інциденту були прийняті такі кадрові рішення. 17 травня їй відсторонили від роботи, пізніше на підставі рішення комісії від 25.05.2021 вчительці було оголошено догану, станом на зараз вчителька інформатики звільнена з роботи», – йдеться у документі.

    Тим часом, на Закарпатті вчителька молодших класів схопила учня за волосся й почала трясти його головою за начебто погано виконану класну роботу.

    Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася.

    Теги: Львівщина школа скандал розслідування батьки вчитель звільнення
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    «Будеш писати кров’ю»: на Львівщині звільнили вчительку, яка погрожувала учневі ножем