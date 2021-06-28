Прогноз погоди на 28 червня. Дощі витісняють спеку (карта)
Середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм
В понеділок, 28 червня 2021 року, лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься на позначці +30 градусів. Й при цьому всюди ітимуть дощі та грози, передає Укргідрометцентр.
Згаданими регіонами, де попри великі опади, все одно буде спекотно, є Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина.
Загалом середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм.
Температурні показники по усім обласним центрам:
- Ужгород — +29,
- Львів — +26,
- Луцьк — +26,
- Рівне — +25,
- Івано-Франківськ — +27,
- Тернопіль — +26,
- Чернівці — +25,
- Хмельницький — +25,
- Житомир — +27,
- Київ — +26,
- Черкаси — +27,
- Вінниця — +27,
- Кропивницький — +27,
- Одеса — +28,
- Дніпро — +27,
- Запоріжжя — +30,
- Миколаїв — +29,
- Херсон — +30,
- Сімферополь — +28,
- Чернігів — +26,
- Суми — +25,
- Полтава — +25,
- Харків — +28,
- Донецьк — +30,
- Луганськ — +30.
Вітер — 7-12 м/с.
Захід сонця — о 21:14.
У небі над Сумами сфотографували вражаюче і, водночас, рідкісне явище.
Нагадаємо, 27 червня — День Конституції України.
А ще, 27 червня, починається Петрів піст, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.
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