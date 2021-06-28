Прогноз погоди на 28 червня. Дощі витісняють спеку (карта)

Лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься позначку +30 градусів

Середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм

В понеділок, 28 червня 2021 року, лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься на позначці +30 градусів. Й при цьому всюди ітимуть дощі та грози, передає Укргідрометцентр.

Згаданими регіонами, де попри великі опади, все одно буде спекотно, є Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина.

Загалом середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм.

meteo.gov.ua

Температурні показники по усім обласним центрам:

Ужгород — +29,

Львів — +26,

Луцьк — +26,

Рівне — +25,

Івано-Франківськ — +27,

Тернопіль — +26,

Чернівці — +25,

Хмельницький — +25,

Житомир — +27,

Київ — +26,

Черкаси — +27,

Вінниця — +27,

Кропивницький — +27,

Одеса — +28,

Дніпро — +27,

Запоріжжя — +30,

Миколаїв — +29,

Херсон — +30,

Сімферополь — +28,

Чернігів — +26,

Суми — +25,

Полтава — +25,

Харків — +28,

Донецьк — +30,

Луганськ — +30.

Монастир Кармелітів Босих, Бердичів

Вітер — 7-12 м/с.

Захід сонця — о 21:14.

У небі над Сумами сфотографували вражаюче і, водночас, рідкісне явище.

Нагадаємо, 27 червня — День Конституції України.

А ще, 27 червня, починається Петрів піст, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.

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