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    Прогноз погоди на 28 червня. Дощі витісняють спеку (карта)

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    Лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься позначку +30 градусів - Прогноз погоди на 28 червня. Дощі витісняють спеку (карта)
    Лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься позначку +30 градусів
    фото: rbc.ua

    Середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм

    В понеділок, 28 червня 2021 року, лише в чотирьох областях України температура повітря триматиметься на позначці +30 градусів. Й при цьому всюди ітимуть дощі та грози, передає Укргідрометцентр.

    Згаданими регіонами, де попри великі опади, все одно буде спекотно, є Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина.

    Загалом середня денна температура в країні — +25 градусів за Цельсієм.

    meteo.gov.ua

    meteo.gov.ua

    Температурні показники по усім обласним центрам:

    • Ужгород — +29,
    • Львів — +26,
    • Луцьк — +26,
    • Рівне — +25,
    • Івано-Франківськ — +27,
    • Тернопіль — +26,
    • Чернівці — +25,
    • Хмельницький — +25,
    • Житомир — +27,
    • Київ — +26,
    • Черкаси — +27,
    • Вінниця — +27,
    • Кропивницький — +27,
    • Одеса — +28,
    • Дніпро — +27,
    • Запоріжжя — +30,
    • Миколаїв — +29,
    • Херсон — +30,
    • Сімферополь — +28,
    • Чернігів — +26,
    • Суми — +25,
    • Полтава — +25,
    • Харків — +28,
    • Донецьк — +30,
    • Луганськ — +30.
    Монастир Кармелітів Босих, Бердичів

    Монастир Кармелітів Босих, Бердичів

    Вітер — 7-12 м/с.

    Захід сонця — о 21:14.

    У небі над Сумами сфотографували вражаюче і, водночас, рідкісне явище.

    Нагадаємо, 27 червня — День Конституції України.

    А ще, 27 червня, починається Петрів піст, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Прогноз погоди на 28 червня. Дощі витісняють спеку (карта)