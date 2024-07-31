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Офіс генпрокурора презентував дашборд з кримінальними справами проти бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора презентував дашборд з кримінальними справами проти бізнесу
Минулий рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
фото з відкритих джерел

Тепер кожен охочий зможе переглянути, скільки справ відкрито проти бізнесу

Офіс генерального прокурора запустив бета-тест першого публічного дашборду з узагальненими даними Єдиного реєстру досудових розслідувань про стан кримінальних проваджень проти бізнесу. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як зазначає Федоров, у дашборді міститься візуалізація статистики з Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні справи за останні шість місяців, які стосуються підприємців та інвесторів.

У дашборді міститься візуалізація статистики з Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні справи за останні шість місяців
У дашборді міститься візуалізація статистики з Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні справи за останні шість місяців
фото: Telegram/Михайло Федоров

На думку міністра, публічний дашборд стане інструментом для зміцнення довіри між державою та приватним сектором.

«Дашборд доступний абсолютно всім, він працює в тестовому режимі. Команда Офісу генпрокурора збиратиме відгуки і доопрацює його. Мінцифри в цьому процесі проаналізувало інфраструктуру реєстрів, дані в них, а також надала рекомендації щодо критеріїв, які потрібні для виявлення тиску на бізнес», – каже він.

Рішення, які було ухвалено щодо бізнесу та інвесторів
Рішення, які було ухвалено щодо бізнесу та інвесторів
фото: Telegram/Михайло Федоров

Тепер кожен охочий зможе переглянути скільки справ щодо бізнесу відкрито, відфільтрувати їх за конкретною статтею або періодом, а також окремо за органами, які розслідують справи.

«Це дасть змогу Офісу Генпрокурора відстежувати аномалії досудових розслідувань та запобігати зловживанням, журналістам і громадськості – контролювати й проводити власні розслідування, бізнесу – почувати себе більш захищеним», – додав посадовець.

Кожен охочий зможе переглянути скільки справ щодо бізнесу відкрито
Кожен охочий зможе переглянути скільки справ щодо бізнесу відкрито
фото: Telegram/Михайло Федоров

За словами міністра, пріоритет на наступні роки – запуск електронного суду. Це дасть змогу забезпечити відкритість та прозорість на всіх етапах слідства.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби протягом 2024 року заплановані перевірки понад 3,3 тис. компаній та ФОПів. З них майже 73% припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців. У червні компаній «під наглядом» побільшало на 42 одиниці.

Як повідомлялося, 23 січня 2024 року президент Україні Володимир Зеленський підписав указ про заходи із забезпечення економічної безпеки. Правоохоронним органам у тримісячний термін доручено провести аудит всіх кримінальних справ стосовно бізнесу.

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Теги: бізнес Михайло Федоров Офіс Генерального прокурора кримінал

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