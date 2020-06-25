Частину траси Одеса-Рені перекриють через загрозу повені
Ділянку траси Одеса — Рені в межах 48 та 54 км перекриють з 8:00 26 червня до особливого розпорядження комісії
Через загрозу паводків на Одещині та підтоплення доріг поліція вирішила перекрити ділянку траси Одеса — Рені в межах 48 та 54 км (між автомобільними мостами Маяки та Паланка).
Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.
Так, ділянку перекриють з 8:00 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації.
«Просимо водіїв утриматися від поїздок через вказану ділянку дороги та обрати альтернативний маршрут руху. Крім того, наполегливо рекомендуємо громадянам подбати про безпеку і утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у зазначеному районі», — кажуть у поліції.
Зазначимо, в Одеській області після того, як стихія накрила західні регіони України, також почали готуватися до паводків. В ОДА наголосили, що велика кількість води ріками насувається з заходу України. Від неї можуть постраждати Біляївський та Білгород-Дністровські райони, Маяківська та Яськівська ОТГ.
Про штормове попередження та загрозу паводків на річці Дністер на Одещині кажуть і у ДСНС. Може затопити автодорогу Одеса — Рені.
«27-29 червня, в наслідок проходження дощового паводку на р. Дністер біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, в наслідок цього можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса — Рені, городів та господарських об’єктів в с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область)», — йдеться у повідомленні.
До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.
Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.