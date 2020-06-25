Частину траси Одеса-Рені перекриють через загрозу повені



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27—29 червня через повінь на Дністрі біля села Маяки очікується підйом рівня води до пів метра

Ділянку траси Одеса — Рені в межах 48 та 54 км перекриють з 8:00 26 червня до особливого розпорядження комісії

Через загрозу паводків на Одещині та підтоплення доріг поліція вирішила перекрити ділянку траси Одеса — Рені в межах 48 та 54 км (між автомобільними мостами Маяки та Паланка).

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Так, ділянку перекриють з 8:00 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації.

«Просимо водіїв утриматися від поїздок через вказану ділянку дороги та обрати альтернативний маршрут руху. Крім того, наполегливо рекомендуємо громадянам подбати про безпеку і утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у зазначеному районі», — кажуть у поліції.

Зазначимо, в Одеській області після того, як стихія накрила західні регіони України, також почали готуватися до паводків. В ОДА наголосили, що велика кількість води ріками насувається з заходу України. Від неї можуть постраждати Біляївський та Білгород-Дністровські райони, Маяківська та Яськівська ОТГ.

Про штормове попередження та загрозу паводків на річці Дністер на Одещині кажуть і у ДСНС. Може затопити автодорогу Одеса — Рені.

«27-29 червня, в наслідок проходження дощового паводку на р. Дністер біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, в наслідок цього можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса — Рені, городів та господарських об’єктів в с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область)», — йдеться у повідомленні.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.