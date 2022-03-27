Солдати Путіна готові втекти з України, їх дурять обіцянками ротації: СБУ перехопила розмову

Військових обіцяють забрати додому у кінці місяця

Армія Путіна готова втекти з України: щоб її втримати, Кремль придумує нові «обіцянки». Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – «кінець місяця».

Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: «…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах*й никому не нужен…»

Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: «Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было».

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову між російським окупантом, який бере участь у війні з Україною, та його матір’ю. Він намагається пояснити жінці, що вона стала жертвою пропаганди. Проте достукатися до матері сину так і не вдається.

Також у перехоплених СБУ розмовах із рідними орки розповідали, що на порядку денному більшості – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.

Нагадаємо, СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт».