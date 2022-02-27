Інформація для росіян. Дивіться, як бреше Путін (фото, відео)

Українці ніколи таке не пробачать

Весь світ бачить докази російської агресії проти України

Україна четверту добу відбиває атаку російських окупантів. Обстріли, бомбардування, втрати серед мирного населення. Список військових злочинів Путіна та його поплічників зростає у геометричній прогресії.

Проте російські новини показують дзеркальну картинку. Тому ми зібрали фото та відеодокази, щоб росіяни побачили страшну правду: вони є громадянами країни-агресора.

Ось результати обстрілу міста під Києвом, Василькова:

А в цій фотогалереї виключно цивільні, мирні будинки, в які потрапили снаряди «миротворців» із Росії.

Після таких доказів особливо цинічно виглядають повідомлення російських «медіа»:

Пропаганда у дії

Нагадаємо, у місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горів житловий 9-поверховний будинок.

Окупанти влучили у дім на вулиці Вокзальній, 101.

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