Вибух під час промови прем’єра Японії та нова кількість жертв у Слов’янську: головне за ніч

Під завалами зруйнованого будинку у Слов’янську можуть перебувати ще четверо осіб

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. Так, кількість жертв ворожої ракетної атаки на місто збільшилася до дев'яти осіб. Тим часом у Японії пролунав гучний вибух поблизу місця виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди, а Францією прокотилися чергові протести проти пенсійної реформи. Між тим, засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Слов’янську: відомо про дев’ятьох загиблих

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. Так, кількість жертв ворожої ракетної атаки збільшилася до дев'яти осіб. Тривають пошуки ще чотирьох людей, які можуть перебувати під завалами.

Вибух перед виступом прем’єра Японії

У японському місті Вакаяма, що на заході країни, прогримів потужний вибух неподалік від місця, де проходив публічний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

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Прем'єра евакуйовано в безпечне місце, а зловмисника, що вчинив замаз, затримано на місці події. Імовірно, чоловік кинув у бік прем'єра предмет, схожий на димову шашку чи сигнальну ракету, який потім вибухнув.

Протести у Франції

По всій Франції пройшлася чергова хвиля протестів через рішення Конституційної ради схвалити проведення пенсійної реформи в країні.

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Тисячі осіб зібралися біля мерії Парижу, щоб висловити незгоду з рішенням Конституційної ради. Згодом мітингувальники розпалили вогнище на площі Бастилії і влаштували сутички з поліціянтами.

У місті Ренн група протестувальників підпалила поліцейський відділок.

Заклик Пригожина завершити «спецоперацію»

Терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

«Для влади та суспільства загалом сьогодні необхідно поставити якусь жирну точку у спеціальній військові операції. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли», – йдеться в його повідомленні.

Загроза ракетної атаки напередодні Великодня

РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі до 12 кораблів. Про це повідомив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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За його словами, противник подвоїв кількість підводних ракетоносіїв – на двох човнах розташовані вісім ракет типу «Калібр». Загалом напередодні Великодня ворог наростив присутність у морі та намагається активізувати авіацію.

Введення е-повісток у РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

Відтепер російські військкомати вестимуть цифровий реєстр військового обліку і зможуть надсилати повістки в електронному вигляді.