Путінські війська повинні залишити територію України. Російське ЗМІ зробило сенсаційну заяву

Видання «Медуза» припускає: Путін ненавидить українців, а росіян вважає людьми, які не зможуть обійтися без вождя

У четвер, 24 березня російське видання «Медуза» опублікувало звернення до українських читачів під назвою «Наші серця – з Україною». У зверненні наголошується, що «Медуза» з першого дня російського вторгнення в Україну виступає проти цієї жахливої війни. Необхідно якомога скоріше зупинити загибель людей. Російські війська повинні залишити територію України, вважає російське ЗМІ.

«Володимир Путін готувався до війни не один рік, а в останні місяці робив це на очах вкрай здивованого світу. Однак ми, як і багато інших, не вірили, що він піде на цей злочин. Тому що війна з Україною – це катастрофа не тільки для України, але й для Росії. Але ми помилилися. Марно намагатись вгадати, що відбувається у голові Путіна. Ймовірно, він ненавидить українців, вважає Захід слабким та нікчемним, а росіян – людьми, які не зможуть обійтися без вождя. Все ж саме президент Росії ухвалив рішення, внаслідок якого російська армія перетнула кордон з Україною, і почала вбивати вас – наших друзів, наших сусідів, наших близьких», – йдеться у зверенні.

«Медуза» пояснила, що категорично не згодна з тим, що відбувалося в Росії, зокрема й з політикою Кремля щодо Криму та Донбасу. За це редакцію російська влада оголосила іноземним агентом, а потім заблокувала її сайт.

Водночас російське ЗМІ заявило, що ніколи не пробачить Путіна те, що він зробив із Маріуполем, Харковом, Ірпенем, Миколаєвом, Кримом і Донбасом.

«Багато мешканців Росії як і раніше заперечують очевидне. Переважно вірять у те, що бачать по телевізору – адже правда жахлива. Але ми всі, громадяни Росії, зобовʼязані відчути цей жах – жах від того, що було зроблено і робиться від нашого імені. Тільки так ми зможемо – усі разом – зупинити війну. Наші серця – з Україною», – наголосило російське видання.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.