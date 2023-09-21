Британська розвідка пояснила, що ускладнює наступальні операції РФ

Відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян

Моральний дух солдатів російської армії перебуває на низькому рівні, відсутність ротації мобілізованих підсилює занепокоєння. Непідготовлені частини неспроможні до наступу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, сьогодні, 21 вересня, виповнюється річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про «часткову мобілізацію» 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

При цьому 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний нести службу на час «спеціальної військової операції». Він також сказав, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива, визнавши таким чином сувору реальність на фронті.

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За даними британської розвідки, відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.

«Відсутність такої підготовки, швидше за все, посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.