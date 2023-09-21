Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, що ускладнює наступальні операції РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, що ускладнює наступальні операції РФ
фото ілюстративне

Відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян

Моральний дух солдатів російської армії перебуває на низькому рівні, відсутність ротації мобілізованих підсилює занепокоєння. Непідготовлені частини неспроможні до наступу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сьогодні, 21 вересня, виповнюється річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про «часткову мобілізацію» 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

При цьому 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний нести службу на час «спеціальної військової операції». Він також сказав, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива, визнавши таким чином сувору реальність на фронті.

За даними британської розвідки, відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.

«Відсутність такої підготовки, швидше за все, посилює труднощі Росії у проведенні успішних складних наступальних операцій», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: розвідка окупанти Міноборони британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД
Рада хоче спростити процедуру оформлення статусу УБД
19 вересня, 11:01
Окупанти заявили про атаку на нафтобазу «Роснафти»
Окупанти заявили про атаку на нафтобазу «Роснафти»
18 вересня, 15:43
Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал
Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал
14 вересня, 18:11
В Олешках вибухнуло авто з працівниками ФСБ та окупантами (відео)
В Олешках вибухнуло авто з працівниками ФСБ та окупантами (відео)
7 вересня, 19:54
Ворог наступає на трьох напрямках: результати боїв
Ворог наступає на трьох напрямках: результати боїв
4 вересня, 18:58
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
3 вересня, 11:22
Згоріли декілька бензовозів окупаційних військ
ЗСУ вдарили ракетами по бензовозах окупантів на Луганщині (відео)
2 вересня, 08:52
ЗСУ ведуть наступ на півдні України
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
До окопу з українськими бійцями добіг тільки один загарбник
Окупант, тікаючи від обстрілу, заскочив в окоп до ЗСУ (відео)
25 серпня, 17:03

Соціум

У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
У центрах прийому біженців у Берліні більше немає місць
Британська розвідка пояснила, що ускладнює наступальні операції РФ
Британська розвідка пояснила, що ускладнює наступальні операції РФ
«Вагнер» йде з Сирії. ISW пояснив, як Іран може скористатись цим
«Вагнер» йде з Сирії. ISW пояснив, як Іран може скористатись цим
Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників
Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників
Вірмени масово покидають Нагірний Карабах (відео)
Вірмени масово покидають Нагірний Карабах (відео)
«Здохни, Путлер. Ні війні»: вчений залишив таємне «послання» в статті для московського університету
«Здохни, Путлер. Ні війні»: вчений залишив таємне «послання» в статті для московського університету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
27K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
19K
Контрнаступ: провал чи успіх?
8003
Вибухи гримлять на Хмельниччині
7982
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
7254
Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту